Карабах – Ворскла: відео голу матчу Ліги Європи
У матчі між "Карабахом" та "Ворсклою" у Лізі Європи полтавська команда здобула мінімальну перемогу.
На 48-й хвилині після поперечної передачі від Кареки Кулач завдав удар метрів з 25-ти. М'яч летів по центру, але Вагнер зіграв невдало, і від руки голкіпера снаряд залетів у ворота – 0:1 на користь полтавської команди.
Відео огляд матчу Карабах – Ворскла
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Джерело: 24 Канал
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