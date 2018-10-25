У матчі між "Карабахом" та "Ворсклою" у Лізі Європи полтавська команда здобула мінімальну перемогу.

На 48-й хвилині після поперечної передачі від Кареки Кулач завдав удар метрів з 25-ти. М'яч летів по центру, але Вагнер зіграв невдало, і від руки голкіпера снаряд залетів у ворота – 0:1 на користь полтавської команди.

Відео огляд матчу Карабах – Ворскла

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