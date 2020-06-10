В Україні 10 червня почалася чергова хвиля послаблень карантину: можна проводити культурні заходи і відпочивати в санаторіях, готелях чи хостелах. Однак у столиці показники для зниження карантину не відповідають нормам. Ба більше, обмеження можуть навіть посилити.

Київ станом на 10 червня не готовий переходити до наступного етапу послаблень. Про це йдеться у оприлюдненому на сайті КМДА протоколі засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

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Чому у Києві не послаблять карантин

МОЗ ще на початку введення адаптивного карантину у регіонах Укпраїни запровадило три критерії оцінки стану поширення інфекції. За одним з них Київ наразі не може дозволити собі послаблення карантину.

Як зазначив на брифінгу головний санлікар України Віктор Ляшко, йдеться про інцидентність – загальну кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення.

Які епідеміологічні показники у Києві наразі:

інцидентність: 15,23 осіб на 100 тисяч населення (при нормі у 12);

завантаженість ліжок у лікарнях з пацієнтами з COVID-19: 42,64%;

середня кількість тестувань: 63,33 осіб на 100 тисяч населення.

Отже, як зазначено в протоколі, показники, визначені пунктом 4 постанови Кабінету міністрів №392, "не відповідають можливості переходу до наступних етапів послаблення протиепідемічних заходів".

Станом на 10 червня у Києві загалом зареєстрували 3580 випадків коронавірусу. 57 нових підтверджених інфікувань спостерегли за останню добу.

Карантин можуть навіть посилити

Говорити про відкриття басейнів, ресторанів, дитячих таборів наразі зарано. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко. Він також анонсував посилення у зв'язку з погіршенням ситуації.

У разі, якщо критерій інцидентності сягатиме 24 осіб на 100 тисяч населення, влада буде вимушена повернутися до сильніших обмежень. Такі дії робитимуть для безпеки киян та збереження їхнього здоров'я, нагадав Кличко.

Мер Києва також розповів про погіршення показників за критерієм наповненості лікарень. У медкзакладах наразі перебувають 223 пацієнти –це найбільша кількість шпиталізованих за весь час пандемії. 56 осіб у Києві наразі у важкому стані.

Як послабили карантин з 10 червня: