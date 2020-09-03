Українці погоджуються з тим, що друга хвиля коронавірусу буде, однак повертатися до жорстких карантинних заходів не хочуть. Деякі люди взагалі перестали стежити за ситуацією з COVID-19 в Україні.

Підтримка карантину в Україні суттєво ослабла. 47% українців вважають, що у випадку другої хвилі пандемії коронавірусу жорсткі каратинні обмеження повертати не потрібно. Натомість 46% опитаних мають протилежну думку. Про це свідчать дані опитування від Соціологічної групи "Рейтинг".

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В опитуванні взяли участь українці віком від 18 років, які проживають у всіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу.

Чи очікують українці другої хвилі коронавірусу

51% опитаних очікують нову хвилю COVID-19;

38% – вважають, що другої хвилі коронавірусу не буде;

11% – не змогли дати однозначну відповідь.

Розділилися думки українців і щодо необхідності щоденних брифінгів, на яких розповідають найсвіжіші дані про ситуацію з коронавірусом в Україні. 49% опитуваних підтримують їх проведення, а 43% – вважають, що без брифінгів можна обійтися.

Чи стежать українці за даними про коронавірус

43% опитуваних часто дізнаються новини про пандемію.

21% – іноді читають про ситуацію з коронавірусом.

17% – ігнорують в медійному просторі інформацію про COVID-19.

Що відомо про коронавірус в Україні