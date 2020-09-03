Половина українців проти жорсткого карантину під час другої хвилі COVID-19
Українці погоджуються з тим, що друга хвиля коронавірусу буде, однак повертатися до жорстких карантинних заходів не хочуть. Деякі люди взагалі перестали стежити за ситуацією з COVID-19 в Україні.
Підтримка карантину в Україні суттєво ослабла. 47% українців вважають, що у випадку другої хвилі пандемії коронавірусу жорсткі каратинні обмеження повертати не потрібно. Натомість 46% опитаних мають протилежну думку. Про це свідчать дані опитування від Соціологічної групи "Рейтинг".
Зверніть увагу Через хасидів в Умані серйозно посилили карантин: перелік нових обмежень
В опитуванні взяли участь українці віком від 18 років, які проживають у всіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу.
Чи очікують українці другої хвилі коронавірусу
- 51% опитаних очікують нову хвилю COVID-19;
- 38% – вважають, що другої хвилі коронавірусу не буде;
- 11% – не змогли дати однозначну відповідь.
Розділилися думки українців і щодо необхідності щоденних брифінгів, на яких розповідають найсвіжіші дані про ситуацію з коронавірусом в Україні. 49% опитуваних підтримують їх проведення, а 43% – вважають, що без брифінгів можна обійтися.
Чи стежать українці за даними про коронавірус
- 43% опитуваних часто дізнаються новини про пандемію.
- 21% – іноді читають про ситуацію з коронавірусом.
- 17% – ігнорують в медійному просторі інформацію про COVID-19.
Що відомо про коронавірус в Україні
- Станом на 3 вересня в Україні загальна кількість заражених COVID-19 становить 128 228.
- Від початку пандемії в Україні померли 2 710 заражених, одужали – 59 676 пацієнтів.
- Україна поділена на чотири епідеміологічні зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. У кожній зоні діють інші карантинні обмеження.