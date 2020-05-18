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Спортзали, наземний транспорт і магазини: що запрацює в Києві після 22 травня

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Послаблення карантину 22 травня, Київ – що буде відкрито, список
Що запрацює в Києві з 22 травння / EPA

Після 22 травня в Києві розпочнеться наступний етап послаблення карантину. Зокрема, запрацюють спортивні заклади, ринки, магазини та наземний транспорт. Водночас ТРЦ будуть закриті до відновлення роботи метро.

Зараз у Києві працюють над збільшенням кількості автобусів та маршрутів громадського транспорту. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, інформує 24 канал.

Актуально ТРЦ у Києві залишаться закритими: причини

Що відкриється у Києві з 22 травня

  • промислові ринки;
  • великі магазини площею до 1 000 квадратних метрів;
  • спортзали та фітнесцентри, окрім басейнів.
  • наземний транспорт (у звичайному режимі).

За словами Кличка, столиця все ще чекає на рішення уряду щодо відновлення роботи метро з 25 травня. Водночас, стверджує Кличко, великі торгові центри можуть відкрити вже після відновлення метро.

Чому в Києві не відкривають ТРЦ? На думку столичної влади відкривати ТРЦ для відвідувачів – наразі небезпечно. У КМДА вважають, що у торгово-розважальних центрах неможливо дотриматись усіх санітарно-епідеміологічних вимог.

послаблення карантину в Києві
Що запрацює в Києві з 22 травня / Інфографіка КМДА

Що вже працює у Києві після послаблення карантину

  • продовольчі ринки, що забезпечили виконання санітарних вимог;
  • непродовольчі магазини площею до 300 квадратних метрів;
  • перукарні та салони краси;
  • літні тераси кафе і ресторанів;
  • парки, сквери і музеї просто неба;
  • МАФи;
  • ательє, заклади побутових послуг;
  • адвокатські та нотаріальні бюро;
  • автокінотеатри.

послаблення карантину
5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу

Автор: Емал Набі
Теги: Новини України Віталій Кличко Новини Києва Карантин в Україні 2020 Транспорт Новини політики
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