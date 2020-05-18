Спортзали, наземний транспорт і магазини: що запрацює в Києві після 22 травня
Після 22 травня в Києві розпочнеться наступний етап послаблення карантину. Зокрема, запрацюють спортивні заклади, ринки, магазини та наземний транспорт. Водночас ТРЦ будуть закриті до відновлення роботи метро.
Зараз у Києві працюють над збільшенням кількості автобусів та маршрутів громадського транспорту. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, інформує 24 канал.
Актуально ТРЦ у Києві залишаться закритими: причини
Що відкриється у Києві з 22 травня
- промислові ринки;
- великі магазини площею до 1 000 квадратних метрів;
- спортзали та фітнесцентри, окрім басейнів.
- наземний транспорт (у звичайному режимі).
За словами Кличка, столиця все ще чекає на рішення уряду щодо відновлення роботи метро з 25 травня. Водночас, стверджує Кличко, великі торгові центри можуть відкрити вже після відновлення метро.
Чому в Києві не відкривають ТРЦ? На думку столичної влади відкривати ТРЦ для відвідувачів – наразі небезпечно. У КМДА вважають, що у торгово-розважальних центрах неможливо дотриматись усіх санітарно-епідеміологічних вимог.
Що запрацює в Києві з 22 травня / Інфографіка КМДА
Що вже працює у Києві після послаблення карантину
- продовольчі ринки, що забезпечили виконання санітарних вимог;
- непродовольчі магазини площею до 300 квадратних метрів;
- перукарні та салони краси;
- літні тераси кафе і ресторанів;
- парки, сквери і музеї просто неба;
- МАФи;
- ательє, заклади побутових послуг;
- адвокатські та нотаріальні бюро;
- автокінотеатри.