Спортзали, наземний транспорт і магазини: що запрацює в Києві після 22 травня

Після 22 травня в Києві розпочнеться наступний етап послаблення карантину. Зокрема, запрацюють спортивні заклади, ринки, магазини та наземний транспорт. Водночас ТРЦ будуть закриті до відновлення роботи метро.

Зараз у Києві працюють над збільшенням кількості автобусів та маршрутів громадського транспорту. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, інформує 24 канал.

Актуально ТРЦ у Києві залишаться закритими: причини

Що відкриється у Києві з 22 травня

промислові ринки;

великі магазини площею до 1 000 квадратних метрів;

спортзали та фітнесцентри, окрім басейнів.

наземний транспорт (у звичайному режимі).

За словами Кличка, столиця все ще чекає на рішення уряду щодо відновлення роботи метро з 25 травня. Водночас, стверджує Кличко, великі торгові центри можуть відкрити вже після відновлення метро.

Чому в Києві не відкривають ТРЦ? На думку столичної влади відкривати ТРЦ для відвідувачів – наразі небезпечно. У КМДА вважають, що у торгово-розважальних центрах неможливо дотриматись усіх санітарно-епідеміологічних вимог.



Що запрацює в Києві з 22 травня / Інфографіка КМДА

Що вже працює у Києві після послаблення карантину

продовольчі ринки, що забезпечили виконання санітарних вимог;

непродовольчі магазини площею до 300 квадратних метрів;

перукарні та салони краси;

літні тераси кафе і ресторанів;

парки, сквери і музеї просто неба;

МАФи;

ательє, заклади побутових послуг;

адвокатські та нотаріальні бюро;

автокінотеатри.



5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу