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      Карантин в Україні: у Києві мешканці житлового комплексу виконали гімн – відео

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      Мешканці ЖК у Києві виконалли "карантинний" гімн України / zastroyschiki.com

      Поки у майже всьому світі триває карантин, пов'язаний з епідемією коронавірусу, з різних куточків планети публікують відео, як мешканці великих міст співають зі своїх балконів. Цього разу естафету перехопив і Київ, де в одному з житлових комплексі виконали гімн.

      Відео з виконанням гімну в українській столиці у своєму ютуб-каналі опублікував користувач Денис Станіславський.

      Неймовірно Мережу захопив відеоролик піаніста, який зіграв на балконі знамениту пісню Селін Діон

      На опублікованому відео помітно, що з вікон будинків житлового комплексу висовуються люди, які доєднуються до флешмобу. Чутно кілька голосів, та скільки саме людей взяли участь у такому виконанні гімну – незрозуміло.

      У кінці відео автор ролику наголошує: "Разом ми – велика сила".

      Гімн України під час карантину у Києві: дивіться відео

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Новини Києва Музика
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