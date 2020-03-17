Карантин в Україні: як працюють відділення "Нової пошти"

В умовах карантину, який діє на території всієї України, служба доставки "Нова пошта" продовжуватиме свою роботу. Втім через закриття торговельних центрів, у великих містах до деяких відділень не буде доступу, тож усі посилки перенаправлятимуться.

Наша компанія буде й надалі підтримувати українців і доставляти все необхідне, зокрема продукти харчування, медичне обладнання, захисні матеріали, дезінфікуючі і антисептичні засоби тощо, запевнили у "Новій пошті".

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Зміни стосуватимуться відділень служби у 7 містах, а також двох відділень в Одеській області. Загалом зміни відбудуться у роботі наступних відділень:

Одеса:

відділення №84 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №90;

– усі посилки будуть перенаправлені на відділення №90; відділення №93 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №28;

– усі посилки будуть перенаправлені на відділення №28; відділення №77 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №26;

– усі посилки будуть перенаправлені на відділення №26; відділення №42 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №94.

Одеська область:

відділення №5 у Чорноморську – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №2;

– усі посилки будуть перенаправлені на відділення №2; відділення №3 у Білгород-Дністровському – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №1.

Львів:

відділення №77 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №55;

– усі посилки будуть перенаправлені на відділення №55; відділення №78 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №69.

Черкаси:

відділення №22 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №15;

– усі посилки будуть перенаправлені на відділення №15; відділення №14 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №2.

Київ:

відділення №322 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №150;

– усі посилки будуть перенаправлені на відділення №150; відділення №138 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №149;

– усі посилки будуть перенаправлені на відділення №149; відділення №261 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №318;

– усі посилки будуть перенаправлені на відділення №318; відділення №164 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №67.

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Херсон:

відділення №19 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №6.

Вінниця:

відділення №35 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №23;

– усі посилки будуть перенаправлені на відділення №23; відділення №25 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №14;

– усі посилки будуть перенаправлені на відділення №14; відділення №22 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №7;

– усі посилки будуть перенаправлені на відділення №7; відділення №36 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №16.

Луцьк:

відділення №6 і №23 – усі посилки будуть перенаправлені в інші відділення після узгодження з клієнтами.

Ми створили безпечний простір доставки для наших клієнтів і співробітників. Усі відділення "Нової пошти" оснащені дезінфекторами, захисними масками, рукавичками. У відділеннях постійно проводиться прибирання всіх поверхонь за допомогою дезінфікуючих засобів,

– запевнили у службі доставки.

Що відомо про карантин в Україні?Попередньо він має діяти до 3 квітня. На цей час обмежено рух громадського транспорту, а також залізничне і авіаційне сполучення як всередині так і зовні країни.



Крім того, обмеження стосуються роботи торговельних центрів, спортивних залів, кафе і ресторанів. Усі вони мають бути закритими, дозволяється лише приготування їжі на виніс.