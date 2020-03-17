Карантин в Україні: як працюють відділення "Нової пошти"
В умовах карантину, який діє на території всієї України, служба доставки "Нова пошта" продовжуватиме свою роботу. Втім через закриття торговельних центрів, у великих містах до деяких відділень не буде доступу, тож усі посилки перенаправлятимуться.
Наша компанія буде й надалі підтримувати українців і доставляти все необхідне, зокрема продукти харчування, медичне обладнання, захисні матеріали, дезінфікуючі і антисептичні засоби тощо, запевнили у "Новій пошті".
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Зміни стосуватимуться відділень служби у 7 містах, а також двох відділень в Одеській області. Загалом зміни відбудуться у роботі наступних відділень:
Одеса:
- відділення №84 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №90;
- відділення №93 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №28;
- відділення №77 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №26;
- відділення №42 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №94.
Одеська область:
- відділення №5 у Чорноморську – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №2;
- відділення №3 у Білгород-Дністровському – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №1.
Львів:
- відділення №77 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №55;
- відділення №78 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №69.
Черкаси:
- відділення №22 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №15;
- відділення №14 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №2.
Київ:
- відділення №322 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №150;
- відділення №138 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №149;
- відділення №261 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №318;
- відділення №164 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №67.
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Херсон:
- відділення №19 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №6.
Вінниця:
- відділення №35 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №23;
- відділення №25 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №14;
- відділення №22 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №7;
- відділення №36 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №16.
Луцьк:
- відділення №6 і №23 – усі посилки будуть перенаправлені в інші відділення після узгодження з клієнтами.
Ми створили безпечний простір доставки для наших клієнтів і співробітників. Усі відділення "Нової пошти" оснащені дезінфекторами, захисними масками, рукавичками. У відділеннях постійно проводиться прибирання всіх поверхонь за допомогою дезінфікуючих засобів,
– запевнили у службі доставки.
Що відомо про карантин в Україні?Попередньо він має діяти до 3 квітня. На цей час обмежено рух громадського транспорту, а також залізничне і авіаційне сполучення як всередині так і зовні країни.
Крім того, обмеження стосуються роботи торговельних центрів, спортивних залів, кафе і ресторанів. Усі вони мають бути закритими, дозволяється лише приготування їжі на виніс.