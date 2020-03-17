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      Карантин в Україні: як працюють відділення "Нової пошти"

      - Читать новость на русском
      Як "Нова пошта" працюватиме у період карантину в Україні / novaposhta.ua

      В умовах карантину, який діє на території всієї України, служба доставки "Нова пошта" продовжуватиме свою роботу. Втім через закриття торговельних центрів, у великих містах до деяких відділень не буде доступу, тож усі посилки перенаправлятимуться.

      Наша компанія буде й надалі підтримувати українців і доставляти все необхідне, зокрема продукти харчування, медичне обладнання, захисні матеріали, дезінфікуючі і антисептичні засоби тощо, запевнили у "Новій пошті".

      Важливо В усій Україні від 17 березня ввели посилений карантин

      Зміни стосуватимуться відділень служби у 7 містах, а також двох відділень в Одеській області. Загалом зміни відбудуться у роботі наступних відділень:

      Одеса:

      • відділення №84 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №90;
      • відділення №93 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №28;
      • відділення №77 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №26;
      • відділення №42 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №94.

      Одеська область:

      • відділення №5 у Чорноморську – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №2;
      • відділення №3 у Білгород-Дністровському – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №1.

      Львів:

      • відділення №77 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №55;
      • відділення №78 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №69.

      Черкаси:

      • відділення №22 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №15;
      • відділення №14 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №2.

      Київ:

      • відділення №322 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №150;
      • відділення №138 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №149;
      • відділення №261 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №318;
      • відділення №164 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №67.

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      Херсон:

      • відділення №19 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №6.

      Вінниця:

      • відділення №35 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №23;
      • відділення №25 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №14;
      • відділення №22 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №7;
      • відділення №36 – усі посилки будуть перенаправлені на відділення №16.

      Луцьк:

      • відділення №6 і №23 – усі посилки будуть перенаправлені в інші відділення після узгодження з клієнтами.

      Ми створили безпечний простір доставки для наших клієнтів і співробітників. Усі відділення "Нової пошти" оснащені дезінфекторами, захисними масками, рукавичками. У відділеннях постійно проводиться прибирання всіх поверхонь за допомогою дезінфікуючих засобів,
      – запевнили у службі доставки.

      Що відомо про карантин в Україні?Попередньо він має діяти до 3 квітня. На цей час обмежено рух громадського транспорту, а також залізничне і авіаційне сполучення як всередині так і зовні країни.

      Крім того, обмеження стосуються роботи торговельних центрів, спортивних залів, кафе і ресторанів. Усі вони мають бути закритими, дозволяється лише приготування їжі на виніс.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини України Карантин в Україні 2020 Нова пошта
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