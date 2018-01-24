08:12
24 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ОСКАР-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін міняє стать. Підготовка до ЧФ-2018
Вєсті Кремля
22:17, 23 січня
Вєсті. UA. Манери жінки ІІІ тисячоліття. Саакашвілі проти Києва
Вєсті.UA
21:41, 23 січня
Не Дубневичами єдиними: як відомий олігарх хитро наживається на
ЦРУ
09:14, 17 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все.
Згадати все
20:20, 22 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ОСКАР-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

Карикатурист дотепно зобразив, як Росія знищить Microsoft

04:42, сьогодні 1178 Читать новость на русском
Microsoft
Microsoft / Фото з відкритих джерел

В Росії заявили, що корпорації Microsoft "світять" великі збитки через обмеження продажів програмного забезпечення російським компаніям.

Про це повідомляє "Німецька хвиля".

Зокрема, таку заяву зробив глави Міністерства зв'язку та масових комунікацій РФ Микола Никифоров, після того, як два офіційні російські дистриб’ютори Microsoft запровадили нові обмеження на продаж програмних продуктів корпорації для понад 200 російських фірм. Трапилося це після чергового раунду санкцій США проти Москви.

У свою чергу карикатурист Сергій Йолкін показав власне бачення таких погроз.

Російські "антисанкції" очима карикатуриста

Теги: Новини Росії Санкції Карикатура
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Головні новини 23 січня: Росія зробила обурливу пропозицію Україні, Олімпіада – близько
сьогодні, 08:00 Головні новини 23 січня: Росія зробила обурливу пропозицію Україні, Олімпіада – близько
3684
Новый алгоритм Facebook – это возможность научиться определять информацию получше
23 січня, 22:01 Новый алгоритм Facebook – это возможность научиться определять информацию получше
Володимир Співаковський 220
Електронний карбованець: криптовалюта вільних людей?
23 січня, 21:01 Електронний карбованець: криптовалюта вільних людей?
Борис Немировський 1011
Зимова Олімпіада-2018: розклад змагань
23 січня, 20:02 Зимова Олімпіада-2018: розклад змагань
7480
Нова ціна на газ: до чого готуватись українцям
23 січня, 19:03 Нова ціна на газ: до чого готуватись українцям
Публічний аудит 4804
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ
15 вересня 2017 , 00:03
День вчителя 2017: дата і привітання
 29 вересня 2017 , 08:24
У МВС розповіли деталі про загиблого внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва Тимура Махаурі
 8 вересня 2017 , 19:39
Це рішення є простроченим, – Маккейн про постачання зброї США Україні
 22 грудня 2017 , 09:11
Чому впливовий орган Держбюро розслідувань очолив маловідомий прокурор Роман Труба
 16 листопада 2017 , 21:01
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук