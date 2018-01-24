Карикатурист дотепно зобразив, як Росія знищить Microsoft

В Росії заявили, що корпорації Microsoft "світять" великі збитки через обмеження продажів програмного забезпечення російським компаніям.

Про це повідомляє "Німецька хвиля".

Зокрема, таку заяву зробив глави Міністерства зв'язку та масових комунікацій РФ Микола Никифоров, після того, як два офіційні російські дистриб’ютори Microsoft запровадили нові обмеження на продаж програмних продуктів корпорації для понад 200 російських фірм. Трапилося це після чергового раунду санкцій США проти Москви.

У свою чергу карикатурист Сергій Йолкін показав власне бачення таких погроз.

Російські "антисанкції" очима карикатуриста