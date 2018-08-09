Карл Саган – вчений українського походження, який простими словами розкривав таємниці Всесвіту

До Карла Саргана про космос говорили складними термінами, і переважно в закритих лабораторіях або ж на наукових конференціях. А от він умів настільки легко пояснювати складні матерії, що Карла розуміли й діти. Загалом його програму "Космос: персональна подорож" переглянули майже півмільярда людей у 50 країнах світу.

Обидвоє його батьків мали українське коріння. Мама – з містечка Сасів Львівської області, тато – з Кам'янця-Подільського. Обоє не мали вищої освіти, тож коли син почав ставити надто складні питання про кількість зірок на небі або ж чому Місяць то круглий, то у вигляді серпика, просто відвели його в бібліотеку. Ось тут він і знайде відповіді.

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Коли хлопець заявив, що хоче стати астрономом, дідусь тільки здивовано перепитав: "І як ти цим збираєшся заробляти на життя?" Хіба міг той уявити, що дивакувате захоплення онука перетворить його на супер-зірку наукового світу.

Карл ніколи не боявся робити сенсаційні заяви. Доки одні запевняли, що на Венері під щільними шарами атмосфери буяє життя, як і на планеті Земля, Саган, якому ще й не виповнилося 30-ти років, насмілився заявити, що там палюча пустеля.

А коли зміни кольорів на поверхні Марса пояснювали розвитком живих організмів, він констатував – очевидно, це штормові вітри, які переносять пилюку. З роками ці теоріії підтверджували, і до астронома дедалі частіше почали звертатись із NASA. До прикладу, він був у складі комісії, яка визначала, куди саме приземлитись марсоходам "Вікінг один" та "Вікінг два".



Карл Саган

Наш Всесвіт такий гігантський, що Саган був переконаний – ми не єдині живі істоти у ньому, тому намагався передавати сигнали в космос. У 1974 році з обсерваторії Аресибо в Пуерто-Рико відправив радіосигнал до сузір'я Геркулеса, яке розташоване за 25 тисяч світлових років. У ньому зашифрували інформацію про сонячну систему, людство та спіраль ДНК .

Передав Саган і матеріальні предмети – одразу чотири апарати серії "Піонер" та "Вояджер" понесли із собою в незвідані простори малюнки із зображенням людини, записи привітань на 55-ти мовах світу, звернення генсека ООН і президента США Джиммі Картера.

У 1990 році космічний зонд "Вояджер-1" завершив місію, зробивши детальні зображення Юпітера, Сатурна, Урана та Нептуна. Далі він мав рухатися своєю траєкторією до кордону зоряного простору Сонця. Саган натомість попросив астронавтів дати зонду команду розвернутись і сфотографувати космос. Тоді ж зробили світлину Землі на відстані 6 мільярдів кілометрів.

Кожен герой і боягуз, кожен творець і руйнівник цивілізацій, кожен король і селянин, кожна закохана пара, кожен брехливий політик, кожна "суперзірка", кожен святий і грішник в історії нашого виду жили тут — на цій порошинці, підвішеній у сонячному промінні,

– прокоментував тоді вчений.

Його часто запрошували прочитати лекцію, але у пріоритеті завжди були телешоу – щовечора їх дивились 10 мільйонів глядачів, тож це був ідеальний спосіб надихати людей на розкриття таємниць Всесвіту. Згадуючи своїх батьків, закликав заохочувати своїх дітей до пізнання нового. Їхні питання: чому трава зелена, а небо блакитне – насправді дуже глибокі, а чомусь дорослі називають їх безглуздими.

"Набагато краще, коли ви скажете: "Це чудове питання. Я не знаю відповіді, але спробуємо пошукати разом". Або ж: "Відповіді на це питання поки що немає. Можливо, коли ти підростеш, ти знайдеш її", – говорив Саган.