Гірські пошуково-рятувальні формування упродовж доби відшукали одразу 6 туристів, що загубилися на схилах Карпат у різних локаціях.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, 22 вересня о 19:23 до рятувальників Чернівецької області зателефонували двоє мешканців що заблукали в урочищі Вансин Путильського району. О 23:10 рятувальники знайшли туристів – із ознаками переохолодження.

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Цього ж дня група з трьох туристів втратила орієнтир під час сходження на Говерлу в районі озера Несамовите. На їхній пошук відправились рятувальники, о 21:40 їм вдалось знайти туристів в районі метеостанції "Пожежевська" та провести їх до бази відпочинку "Заросляк".

Допомога знадобилася і туристу на Закарпатті. О 22:20 рятувальників повідомили про чоловіка, котрий під час проходження маршруту в районі гори Піп Іван Мармароський отримав травму та потребує допомоги. Рятувальникам вдалось знайти туриста тільки вранці о 06:20, після чого чоловіка транспортували до села Ділове.

Загалом, з початку року гірськими пошуково-рятувальними підрозділами ДСНС України врятували 581 людину.