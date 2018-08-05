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"Карпати" зіграли у результативну нічию з "Олімпіком"

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Карпати – Олімпік результат матчу УПЛ
Карпати – Олімпік результат матчу УПЛ / ФК "Карпати"

Львівські "Карпати" та донецький "Олімпік" у матчі третього туру УПЛ забили чотири голи – по два у кожному з таймів. У підсумку команди зіграли у нічию.

Карпати – Олімпік 2:2
Голи: Ді Франко, 32, Швед, 36 – Кравченко, 58, Тейшейра, 87

Матч у Львові розпочався з грози, коли над стадіоном били блискавки та гримів грім. Та вже за 15 хвилин від початку матчу випогодилося. До цього гравець донецької команди Павло Ксьонз отримав пам'ятну футболку про свій 200-ий матч в УПЛ (за "Карпати" ж гравець провів понад сотню матчів)

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"Карпати" забили після помилки гравців "Олімпіка" в центрі поля. Відзначився Ді Франко. Для аргентинця це перший гол за "Карпати". Хоча півзахисник ще минулого сезону грав за команду.

А невдовзі львів'яни збільшили рахунок до 2:0. Цього разу Швед отримав м'яч в центрі поля і пройшов з ним до штрафного майданчика суперника, де пробив у верхній дальній кут воріт.

Ще у першому таймі "Олімпік" міг скоротити відставання. Але після удару Дегтярьова м'яч ногами відбив Кучинський.

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 Все змінилося у другому таймі. "Карпати" знову підсіли після 50-ї хвилини. А невдовзі відрив у рахунку став мінімальний. Після подачі зі штрафного Кравченко виграв позицію у захисників "Карпат" та точно пробив по воротах.

Тиск на ворота львівської команди лише посилювався, і вдруге "зелено-білі" пропустили незадовго до кінця матчу. Ніким не прикритий у штрафному майданчику Тейшейра в дотик переправив м'яч у ворота. 

У "Карпат" було декілька нагод вирвати перемогу. Але більше забити командам так і не вдалося. 

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Теги: Новини України Новини спорту УПЛ ФК Карпати ФК Олімпік
Джерело: 24 Канал
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