Карпати – Олімпік: букмекери дали прогноз на матч УПЛ

Львівські "Карпати" прийматимуть донецький "Олімпік" у матчі третього туру УПЛ. обидві команди доволі невпевнено стартували в УПЛ, тому букмекери не готові віддати перевагу одній з команд.

Так, PariMatch коефіцієнт на перемогу "Карпат" виставив на рівні 2,23. На перемогу "Олімпіка" у цьому матчі – 3,50. Нічия між командами – 3,15.

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"Фаворит" ж на "Карпати" дає коефіцієнт 2,21. Перемога їх суперників оцінена в 3,60. Щодо нічиєї, то на неї приймають зі значенням 3,15.

Експерти з Marathon bet на "Карпати" виставили найбільший показник – 2,31. На "Олімпік" ж 3,55. Нічия – 3,05.

Нагадаємо, матч між "Карпатами" та "Олімпіком" відбудеться у неділю, 5 серпня, у Львові. Початок о 17:00 годині.

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