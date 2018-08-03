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ВБИВСТВО АНАТОЛІЯ ЖУКА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Карпати – Олімпік: букмекери дали прогноз на матч УПЛ

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Карпати – Олімпік прогноз букмекерів на матчу УПЛ 5 серпня
Карпати – Олімпік прогноз букмекерів на матчу УПЛ 5 серпня

Львівські "Карпати" прийматимуть донецький "Олімпік" у матчі третього туру УПЛ. обидві команди доволі невпевнено стартували в УПЛ, тому букмекери не готові віддати перевагу одній з команд.

Так, PariMatch коефіцієнт на перемогу "Карпат" виставив на рівні 2,23. На перемогу "Олімпіка" у цьому матчі – 3,50. Нічия між командами – 3,15.

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"Фаворит" ж на "Карпати" дає коефіцієнт 2,21. Перемога їх суперників оцінена в 3,60. Щодо нічиєї, то на неї приймають зі значенням 3,15.

Експерти з Marathon bet на "Карпати" виставили найбільший показник – 2,31. На "Олімпік" ж 3,55. Нічия – 3,05.

Нагадаємо, матч між "Карпатами" та "Олімпіком" відбудеться у неділю, 5 серпня, у Львові. Початок о 17:00 годині.

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Теги: Новини спорту УПЛ Новини України ФК Олімпік ФК Карпати
Джерело: 24 Канал
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