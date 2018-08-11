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Карпати – Зоря: прогноз букмекерів на матч УПЛ

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Карпати – Зоря прогноз букмекерів на матч УПЛ
Карпати – Зоря прогноз букмекерів на матч УПЛ

Львівські "Карпати" у матчі 4-го туру УПЛ прийматимуть луганську "Зорю". Останні за три дні до цього матчу зіграли важку гру у Лізі Європи проти португальської "Браги".

Останній раз львівський клуб перемагав донецький у 2013 році, а у всіх інших матчах була нічия або перемога "Зорі". Однак шанси у команд на перемогу букмекери оцінюють рівнозначно.

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У букмекерській конторі William Hill коефіцієнт на перемогу "Карпат" виставили на рівні 2,62. На перемогу "Зорі" також 2,62. Нічия у цьому матчі оцінена в 3,10.

Дещо вищий коефіцієнт на "Карпати" у PariMatch – 2,80. Перемога "Зорі" – 2,70. Нічия між українськими клубами – 3,05.

Ще менше шансів на успіх у цьому матчі дають "Карпатам" букмекери з "Фаворит спорт" – 2,87. Перемога ж "Зорі" – 2,61. Нічия у матчі – 3,15. Варто зазначити, що коефіцієнт 2,00 дають і на "результат без нічиї" "Карпат". На "Зорю" – 1,82.

На Marathon bet теж віддають невеличку перевагу "Зорі" – 2,79. Шанс "Карпат" на перемогу в цьому матчі – 2,85. Нічия – 3,02.

Зазначимо, що матч 4-го туру УПЛ "Карпати" – "Зоря" відбудеться у неділю, 12 серпня. Початок – о 17:00.

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Теги: Новини спорту Футбол УПЛ ФК Зоря ФК Карпати
Джерело: 24 Канал
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