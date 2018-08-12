Карпати – Зоря: відео голу та моментів матчу УПЛ

Львівські "Карпати" та луганська "Зоря" забили лише один гол на дві команди у очній зустрічі. Однак нагод щоб відзначитися в обох команд було достатньо.

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Першими небезпечну нагоду створили гості. Рафаель зумів пробити у боротьбі з Федецьким, і Кучинський пропустив цей м'яч під собою. Та все ж Федецький зумів виправитися у цьому епізоді, та вибити м'яч, який вже котився у порожні ворота, з лінії воріт.

Момент Рафаеля, коли Федецький вибив м'яч з порожніх воріт

Найбільш реальну нагоду відзначитися у другому таймі "Карпати" упустили, коли Швед пробивав головою після навісу від Мякушка. Однак у цьому епізоді Махарадзе зумів дотягнутися до м'яча.

Удар Шведа по воротах "Зорі"

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Єдиний гол у матчі було забито на 77-ій хвилині. "Зорі" вдалася швидка контратака, і Хомченовський з флангу прострелив у центр штрафного майданчика. Захисники "Карпат" зуміли задіти м'яч, але той відлетів до Харатіна, який в дотик пробив по воротах, забивши гол.

Гол Харатіна у ворота "Карпат"

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