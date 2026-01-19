Російський наступ на Запоріжжя та ще один прорив ворога на Сумщину: як змінилася лінія фронту за тиждень

Через суттєве похолодання, активність бойових дій на фронті дещо знизилася у порівнянні з попередніми тижнями, однак все ще тривають запеклі бої фактично по всій лінії зіткнення. Епіцентрами боїв є Вовчанськ, Куп'янськ, Покровськ, Мирноград, Гуляйполе, Степногірськ, околиці Борової, Лимана, Костянтинівки, Родинського.

На ключових напрямках фронту ворог все ще зберігає високу активність та активно проводить штурми. Мова йде про північ Харківщини, Донеччину та Запоріжжя.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 12 по 18 січня 2026 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

Динаміка бойових дій на фронті

Протягом минулого тижня на фронті відбулося 1 053 бойових зіткнення і це найнижчий показник за останні кілька місяців. Проте все одно щодня росіяни понад сотню разів атакували позиції наших воїнів – кількість атак протягом доби коливалася в межах від 132 до 180 штурмів.

Найзапеклішими напрямками фронту залишаються Покровський, Гуляйпільський та Костянтинівський, на які разом припадало понад 55% атак минулого тижня.

Загалом за напрямками ситуація така:

Покровський – 280 атак;

Гуляйпільський – 184 атаки;

Костянтинівський – 118 атак;

Лиманський – 72 атаки;

Харківський – 67 атак;

Олександрівський – 58 атак;

Куп'янський – 33 атаки;

Слов'янський – 26 атак;

Оріхівський – 17 атак;

Краматорський – 7 атак;

Сумський – 5 атак;

Придніпровський – 4 атаки.

Попри всі атаки, лінія зіткнення залишилася незмінною на Харківському, Куп'янському, Олександрівському та Придніпровському напрямках. На Сумщині фактична лінія не змінилася, одна про ситуацію там, а також на інших ділянках, говоримо далі.

Ще один прорив російських військ на Сумщині

Минулого тижня на карті DeepState у сіру зону перейшло село Комарівка Есманьської громади, що на Сумщині. Це село північніше основного плацдарму, де відбуваються бої.

У Шосткинській РВА, як пише Суспільне, в цьому селі до вторгнення росіян жила 21 людина, зареєстровано було 26 жителів. Зараз село безлюдне. Ймовірно, прорив ворога туди відбувся раніше, однак достеменно невідомо. Так само під питанням, чи закріпився ворог у цьому населеному пункті.



Ситуація в прикордонні Сумщини / Карта DeepStateMAP

Просування ворога біля Борової

Селище Борова – друга після Лиману ціль росіян на Лиманському напрямку. І на околицях цього селища давно точаться запеклі бої.

Минулого тижня ворогу вдалося просунутися північніше Борової в районі села Нова Кругляківка. Ситуація в районі селища залишається важкою, ворог знищує його з усього наявного озброєння.





Ситуація в районі Борової / Карта DeepStateMAP

Просування в бік Слов'янська і Краматорська

Вочевидь, Слов'янський і Краматорський напрямок зараз – одна велика загроза для найбільших міст вільного українського Донбасу. Проте, видається, що зараз росіяни націлені більше саме на шляхи в бік Слов'янська з обох напрямків.

Минулого тижня росіяни просунулися в районі сіл Свято-Покровське і Васюківка, а також в бік Привільного по трасі Бахмут – Слов'янськ.

Через наближення фронту, ворог посилює терор Слов'янська і Краматорська – крім дронів та КАБів, по містах гатять з реактивної артилерії.





Ситуація в районі Краматорська і Слов'янська / Карта DeepStateMAP

Просування росіян в бік Костянтинівки

Довкола Костянтинівки й далі точаться важкі бої – ворог намагається проникнути у місто й утворює довкола нього так звані клешні. Минулого тижня ворожі війська просунулися в районі села Олександро-Шультине у бік Костянтинівки.

Інших змін на лінії зіткнення зафіксовано не було. Водночас це одна із найзапекліших ділянок фронту.





Ситуація в районі Костянтинівки / Карта DeepStateMAP

Просування росіян на Покровському напрямку

Запеклі бої точаться на півночі Покровська та Мирнограда, які ворог намагається окупувати повністю, також бої тривають на околицях міста Родинське. Минулого тижня російські війська просунулися у північній частині Покровська.

Водночас ворог продовжує наступ в районі колишнього Добропільського виступу, намагаючись відновити його – цього разу не раптовим проривом, а цілеспрямованим і тривалим наступом з метою створення плацдарму для атак на Добропілля, Білозерське та Новодонецьке.

Минулого тижня ворожі війська просунулися в районі села Шахове та в напрямку Софіївки.





Ситуація на Покровському та Добропільському напрямках / Карта DeepStateMAP

Битва за Гуляйполе та просування ворога на межі областей

Запеклі бої точаться за Гуляйполе. Однак, на жаль, минулого тижня російські загарбники закріпилися у північно-східній та центральній частинах міста, які були у сірій зоні. Таким чином більшість Гуляйполя окуповано. Південно-західна частина міста – у сірій зоні.

Також росіяни просунулися в районі адмінмежі з Дніпропетровщиною, а сіра зона розширилася впритул до села Добропілля, що північніше Гуляйполя.





Ситуація на Запоріжжі / Карта DeepStateMAP

Росіяни продовжують наступ на Запоріжжя

На Оріхівському напрямку основним епіцентром боїв є селища Степногірськ. Росіяни намагаються захопити його та продовжити рух в бік Малокатеринівки, а звідти – на Запоріжжя.

Минулого тижня ворог просунувся у Степногірську та поблизу селища. Бої тривають.



Ситуація на Запоріжжі / Карта DeepStateMAP

