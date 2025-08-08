Сили оборони продовжують стримувати російський натиск. За останній час ворогу вдалося просунутися лише біля Торецька.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Дивіться також Потрібно тисячі в день: що таке дрони-перехоплювачі та чи зможуть закрити небо від "Шахедів"

Як змінилася карта бойових дій за ISW?

7 серпня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської та Харківської областей , але підтвердженого прогресу не досягли. Та сама ситуація на Куп'янському та Боровському напрямку.

та , але підтвердженого прогресу не досягли. Та сама ситуація на та напрямку. Без успіху для російської армії і на Лиманському та Сіверському напрямках . Також жодних просувань ворога не фіксують і біля Часового Яру .

та . Також жодних просувань ворога не фіксують і біля . Однак окупантам вдалося просунутися на Торецькому напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 7 серпня, свідчать про те, що під час посиленого механізованого штурму розміром з роту російські війська просунулися до центральної Катеринівки (безпосередньо на північний захід від Торецька) та центральної Щербинівки. Російські війська, ймовірно, нещодавно завершили захоплення Торецька.

Наступ на Катеринівку та Щербинівку / фото ISW

Наступальні операції Росії тривали і на Покровському напрямку , проте без зафіксованих просувань. Та ж ситуація на Новопавлівському та Великомихайлівському напрямках .

, проте без зафіксованих просувань. Та ж ситуація на та . 7 серпня про наземну активність на сході Запорізької області не повідомляли ні українські, ні російські джерела. На заході Запоріжжя та Херсонському напрямку штурми продовжилися, але без успіху для окупантів.

Яка ситуація на фронті станом на 8 серпня / карти ISW