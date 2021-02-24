У катакомбах під бульваром Жванецького в Одесі знайшли тіло чоловіка, який зник 6 років тому. Такою інформацією поділились підписники спільноти "Одеса как она есть".

Поряд із тілом знайшли рюкзак і бульбулятор, читачі спільноти припускають, що це тіло чоловіка, який зник 6 років тому.

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