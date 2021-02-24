З рюкзаком і бульбулятором: у катакомбах Одеси знайшли тіло
У катакомбах під бульваром Жванецького в Одесі знайшли тіло чоловіка, який зник 6 років тому. Такою інформацією поділились підписники спільноти "Одеса как она есть".
Поряд із тілом знайшли рюкзак і бульбулятор, читачі спільноти припускають, що це тіло чоловіка, який зник 6 років тому.
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Що говорять у поліції
У відділі комунікації Національної поліції Одеси нам підтвердили цю інформацію в телефонній розмові, але поки не розкривають деталей.
Історія Одеських катакомб
Катакомби Одеси є одним із найбільших підземних лабіринтів планети, довкола якого ходить немало чуток і легенд. Довжина ходів тут приблизно 2,5 тисячі кілометрів. Більша частина катакомб – каменоломні, з яких у середині ХІХ століття почали видобувати вапняк для будівництва міста.
Десь ходи одноярусні, а десь трапляються і до трьох рівнів вирубок. Часто говорять, що це повноцінне підземне місто з проспектами, вулицями та навіть площами. Хоч більшість тунелів мають висоту близько двох метрів, трапляються й значно ширші місця. Зокрема зал "Сергія Березового" і галерея "Пасаж", які заввишки майже п’ять метрів.
У післяреволюційні роки катакомби виявились проблемою. Оскільки понад 40% старої частини міста збудовано на території, де тоді трапилось понад 100 провалів. В цей період в Одеських катакомбах повністю заборонили видобуток каміння.
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