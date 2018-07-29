Катар через саботаж отримав право на проведення ЧС-2022: подробиці

Видання The Times отримало на руки документи, в яких повідомляється про проведення Катаром секретної операції з метою саботування опонентів щодо проведення мундіалю в 2022 році.

Повідомляється, що господар ЧС-2022 вісім років тому заплатив гроші піар-фірмам, а також колишнім агентам ЦРУ, щоб запустити неправдиву пропаганду проти США і Австралії, які були їх головними опонентами, пише SportArena.

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Також по ходу кампанії Катар завербував впливових людей, які у своїх країнах дискредитували ідею проведення турніру. Головною метою було створити враження, що всередині країни не існує підтримки в питанні проведення мундіалю. Саме фактор підтримки був одним із критеріїв, який враховувався ФІФА.

План "секретної кампанії" Катару

Найняти журналістів, блогерів та фахівців високого рівня в кожній сфері, щоб підняти питання щодо проведення в країні ЧС, просувати в ЗМІ ідею негативних наслідків від чемпіонату світу;

На рівні економічних і політичних статей просувати ідею про втрати країни від проведення ЧС-2022;

У США найняли вчителів, які б зробили запит до Конгресу щодо доцільності фінансування можливого чемпіонату світу. Вони повинні були запропонувати законодавчому органу віддати перевагу фінансуванню спорту в навчальних закладах;

Організація протестів проти проведення чемпіонату світу. Один із прикладів – рух студентів-регбістів в Мельбурні.

Передбачається, що всі документи, які були отримані The Times, не розглядалися у ФІФА.

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Подібні дії зобов'язують ФІФА позбавити Катар права на проведення чемпіонату світу. Перш стало відомо про масові випадки корупції, в яких брав участь Мохамед бін Хаммам, представник Катару в організації.

Чемпіонат світу в Катарі відбудеться в 2022 році, в період з листопада по грудень.

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