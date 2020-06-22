ЗМІ оприлюднили відео, на якому видно, як саме відбулась катастрофа легкомоторного літака "Дельфін" в Одесі 17 червня. В результаті аварії загинули двоє пілотів.

Шасі випустили перед падінням На відео видно, що шасі у літака випущене, також стоїть повітряний гвинт. Отож, припускають у виданні "Думська", двигун не працював. До теми Загинули обидва пілоти літака, що розбився в Одесі: відомі їхні імені та причина катастрофи Дивіться відео з моментом падіння літака / Відео "Думськой": Що відомо про падіння літака в Одесі: 17 червня на Овідіопольській дорозі в районі ТЦ "Метро" впав легкомоторний літак.

Загинув командир повітряного судна, відомий льотчик-випробувач Олег Синиця . Другого пілота Юрія Жуковського у важкому стані спочатку привезли в лікарню. Згодом він помер від отриманих травм.

. Другого пілота у важкому стані спочатку привезли в лікарню. Згодом він помер від отриманих травм. Відомо, що літак злетів о 11:55, приблизно о 12:20 він впав. Одна з версій авіакатастрофи – погане самопочуття одного з пілотів.

Очевидець авіакатастрофи Олександр Ніколов сказав, що бачив момент падіння літака та навіть сам відключав двигун.