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      Катер з туристами врізався у знаменитий Вестмінстерський міст у Лондоні

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      Яким чином катер планував пройти під мостом – наразі невідомо
      Яким чином катер планував пройти під мостом – наразі невідомо / The SUN

      Екскурсійний катер з туристами врізався у Вестмінстерський міст в Лондоні, міст довелося перекрити. На щастя, рятувальні служби реагували оперативно і жертв вдалося уникнути.

      Про це поліція Лондона повідомила через оголошення у Twitter. Згодом користувачі соцмереж почали публікувати відео та фото з місця події.

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      "Лондонські пожежники і місцева влада на місці. Ніхто не постраждав. Інцидент із тероризмом не пов'язаний", – коротко прокоментували в поліції.

      У виданні Daily Mirror уточнили, що мовиться про судно City Cruiser – воно просто застрягло під конструкцією мосту.

      Вестмінстерський міст над Темзою у Лондоні – розвідний. Але катер чомусь проігнорував той факт, що саме у той момент міст не був піднятий.

      Фото з місця подій, опубліковані користувачами соцмереж:

       

      Загалом Вестмінстерський міст є історичною пам'яткою, відкритий 30 червня 1894 року принцом Уельський, який згодом став королем Едуардом VII.

      blog_ava
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      Теги: Великобританія Водний транспорт
      Джерело: 24 канал
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