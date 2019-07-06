Катер з туристами врізався у знаменитий Вестмінстерський міст у Лондоні
Екскурсійний катер з туристами врізався у Вестмінстерський міст в Лондоні, міст довелося перекрити. На щастя, рятувальні служби реагували оперативно і жертв вдалося уникнути.
Про це поліція Лондона повідомила через оголошення у Twitter. Згодом користувачі соцмереж почали публікувати відео та фото з місця події.
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"Лондонські пожежники і місцева влада на місці. Ніхто не постраждав. Інцидент із тероризмом не пов'язаний", – коротко прокоментували в поліції.
У виданні Daily Mirror уточнили, що мовиться про судно City Cruiser – воно просто застрягло під конструкцією мосту.
Вестмінстерський міст над Темзою у Лондоні – розвідний. Але катер чомусь проігнорував той факт, що саме у той момент міст не був піднятий.
Фото з місця подій, опубліковані користувачами соцмереж:
Загалом Вестмінстерський міст є історичною пам'яткою, відкритий 30 червня 1894 року принцом Уельський, який згодом став королем Едуардом VII.
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