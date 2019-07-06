Катер з туристами врізався у знаменитий Вестмінстерський міст у Лондоні

Екскурсійний катер з туристами врізався у Вестмінстерський міст в Лондоні, міст довелося перекрити. На щастя, рятувальні служби реагували оперативно і жертв вдалося уникнути.

Про це поліція Лондона повідомила через оголошення у Twitter. Згодом користувачі соцмереж почали публікувати відео та фото з місця події.

Читайте також: Кораблі України і НАТО вчились оборонятись та захоплювати судна: ефектні фото

"Лондонські пожежники і місцева влада на місці. Ніхто не постраждав. Інцидент із тероризмом не пов'язаний", – коротко прокоментували в поліції.

Westminster bridge, crazy seeing the people scream and getting stuck under the bridge #AFLFreoEagles pic.twitter.com/9DYeyQMA4S — gabby (@gabby_moran) 6 липня 2019 р.

У виданні Daily Mirror уточнили, що мовиться про судно City Cruiser – воно просто застрягло під конструкцією мосту.

#Update: A CCTV camera footage of the live feed it is broadcasting on the Westminster Bridge in #London being closed, after a tourist boat carrying Tourists crashed into a pillar and no one got injured. #WestminsterBridge #UK pic.twitter.com/HHnuWtRil9 — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 6 липня 2019 р.

Вестмінстерський міст над Темзою у Лондоні – розвідний. Але катер чомусь проігнорував той факт, що саме у той момент міст не був піднятий.

Фото з місця подій, опубліковані користувачами соцмереж:

Загалом Вестмінстерський міст є історичною пам'яткою, відкритий 30 червня 1894 року принцом Уельський, який згодом став королем Едуардом VII.