Катерину Гандзюк літаком доправили у Київський опіковій центр

Катерину Гандзюк, яку облили кислотою, привезли в Київський опіковій центр. Сиди її доправили літаком з Херсону.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповіла наша кореспондентка.

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Лікарі відмовляються коментувати стан потерпілої, поки не проведуть ретельних обстежень.Раніше стан активістки коментували херсонські медики. Вони зазначили, що вона перебуває в стабільно важкому стані, але вона контактна та свідома.

ЇЇ життєві функції нормалізовані. 30% тіла уражені – обличчя, руки, ноги, грудна клітка.

Активіст, які підтримують Катерину, вже прямують з Херсона до Києва.

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні невідомі облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та керівницю справами виконавчого комітету Херсонської міської ради. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство та розглядає три версії скоєння злочину: службова діяльність потерпілої, активна громадська позиція та побутові конфлікти.