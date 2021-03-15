Всі ми знаємо, що кава підвищує тиск і покращує мозковий кровообіг, а тому багато людей починають свій ранок саме з цього напою. Потрібно швидко прокинутись та збадьоритись – кава вам у руки.

Оскільки весна – час пробудження, змін та розквіту, то й мережа WOG розширила свою лінійку еспресо і запустила 10 оригінальних смаків, які потішать навіть найвибагливіших і неординарних кавоманів.

Серед них – українські блогери: Ваня Кришталь, Тетяна Парфільева, Емілія Брояко, Лиса Ірина та Вероніка Чучун, які підтримали компанію та вже скуштували й обрали свій улюблений смак.

На дегустації новинок все не закінчилось. Блогери відзняли ролики та виклали їх на своїх сторінках в Instagram. Звісно, було б банально просто побачити, як вони смакують кавою. Але ж не дарма ми згадували про неординарність, та й завжди пити традиційне еспресо – нудно. На роликах кожен показав, як їх змінює ковток еспресо.

Блогери з’являються у відео у спортивному стрітстайл образі, обирають свій смак із нової лінійки напоїв і вже після одного ковтка відбувається перетворення – елегантний одяг, бадьорість та яскравий настрій.

Ваня Кришталь написав, що є людиною звички і любить певний порядок речей. Але думає, що хоча б мінімально експерименти повинні бути присутніми в житті.

Тетяна Парфільева завдяки горнятку еспресо телепортувалась в Дубаї і там з'явилась в довгій атласній сукні морського зелено кольору.

Емілія Брояко розповіла, що жодна її подорож не минає без кави в дорозі. Цього разу блогерка обрала еспресо зі смаком грейпфруту.

Лиса Ірина зізналась, якщо її розбудити в будь-який̆ час і запитати, щоб вона хотіла найбільше, то відповідь була б – КАВИ, та сказала, що нові смаки підкорили її серце.

День Вероніки Чучун розпочинається з кави і часто нею й закінчується. Це та річ, без якої блогерка не уявляє свого життя.

Поціновувачам гострих відчуттів на WOG пропонують посмакувати еспресо з перцем чилі, любителі випічки можуть взяти напій зі смаком яблучного пирога. Ягідну свіжість забезпечить еспресо зі смаком чорниці, а напій зі смаком грейпфруту наповнить ще більшою енергією. Ось так нові незвичні смаки допомагають прокинутись, бадьорять, заряджають на позитив, дарують енергію для звершення ідей та допомагають перетворитися на свою кращу версію.

Го обирати свій улюблений смак еспресо.