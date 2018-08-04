18:04
4 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
29°C 17°C
  • неділя
    28°C 21°C
  • понеділок
    24°C 19°C
  • вівторок
    25°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Страшне покарання бібліотекою. Смажені факти про Овального
Вєсті Кремля
20:58, 3 серпня
Вєсті.UA. Ляшко підпрацьовує ріелтором. Плач Литвина
Вєсті.UA
20:57, 3 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Кайлі Дженнер знайшла ще один спосіб заробляти у соцмережах: подробиці

279 Читать новость на русском
Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Instagram

Світська левиця та власниця бренду Kylie Cosmetics Кайлі Дженнер презентувала власний фільтр у соціальний мережі Instagram.

Кайлі Дженнер розповіла шанувальникам про новий фільтр і продемонструвала його в Instagram-сторіз на своїй сторінці.

Читайте також: Кайлі Дженнер стала найбагатшою зіркою в Instagram

Так, з новим фільтром в Instagram можна "приміряти" сім відтінків косметики Кайлі Дженнер. Також за словами зірки, він розтушовує лице і робить вії більш насиченими.

Дивіться відео з Кайлі Дженнер:

 

Did you guys see these lip filters on Instagram stories today? 8/1/18

Допис, поширений Kylie Jenner (@kyliesnapchat)

Нагадаємо, напередодні Кайлі Дженнер увійшла в рейтинг видання Forbes з доходом в 166,5 мільйона доларів. Статки 20-річної Кайлі Дженнер оцінюється в 900 мільйонів доларів, які вона заробила завдяки лінії косметики Kylie Cosmetics.

Теги: LifeStyle Instagram Кайлі Дженнер Макіяж Інтернет
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук