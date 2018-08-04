Кайлі Дженнер знайшла ще один спосіб заробляти у соцмережах: подробиці

Світська левиця та власниця бренду Kylie Cosmetics Кайлі Дженнер презентувала власний фільтр у соціальний мережі Instagram.

Кайлі Дженнер розповіла шанувальникам про новий фільтр і продемонструвала його в Instagram-сторіз на своїй сторінці.

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Так, з новим фільтром в Instagram можна "приміряти" сім відтінків косметики Кайлі Дженнер. Також за словами зірки, він розтушовує лице і робить вії більш насиченими.

Дивіться відео з Кайлі Дженнер:

Допис, поширений Kylie Jenner (@kyliesnapchat) 1 Сер 2018 р. о 5:47 PDT

Нагадаємо, напередодні Кайлі Дженнер увійшла в рейтинг видання Forbes з доходом в 166,5 мільйона доларів. Статки 20-річної Кайлі Дженнер оцінюється в 900 мільйонів доларів, які вона заробила завдяки лінії косметики Kylie Cosmetics.