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Каждая ступенька лестницы на Подоле в Киеве обошлась налогоплательщикам в 12,5 тысяч долларов

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От Пейзажной аллеи на Подол
От Пейзажной аллеи на Подол / Фото из соцсетей

Постараюсь без мата и резких высказываний. Вы делали когда нибудь ремонт? Я делал. Три раза я делал ремонт у себя в квартирах и один раз ремонтировал дачу. Ремонтировал и перестраивал.

Так вот, главный принцип ремонта – это как за минимум денег можно получить максимум результата. Ведь это личные деньги, которые ты заработал, а не нашел на улице. А деньги всегда зарабатываются непросто. И все, что дается с трудом, ценишь и дорожишь этим.

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Но видимо, когда чиновники воспринимают общественные деньги, как ничьи, то и тратят они их так же пофигистически. Поэтому, когда появилась информация о том во сколько обошлась нам с вами лестница, ведущая от Пейзажной аллеи на Подол в урочище Гончары-Кожемяки, то я сильно... удивился.

Лестницу длиной более 200 метров, и которая состоит из 247 ступеней и подсвечивается вечером, в перилах установили LED-освещение, на днях открыл мэр Киева Виталий Кличко. Открыл публично и помпезно. И почему-то не сказал, что компания ООО "Стройсервис 2", которая занималась реконструкцией лестницы от Пейзажной аллеи на Подол, потратила почти в два раза больше денег, чем ранее предполагалось согласно заявленным тендерам – более 89 миллионов гривен. На 247 ступенек. И на LED-освещение. И еще на перила. И, видимо, чуток "прикурили" чиновники, которые подписали такие бюджеты и выделили наши с вами деньги на это.

Просто потрачено на всю лестницу более 89 миллионов гривен. На лестницу. Я в курсе, что кроме ступенек, перил и подсветки на лестнице установили тревожную кнопку, камеры видеонаблюдения. Есть зоны доступа к Wi-Fi. Обустроены смотровые площадки, установлены новые скамейки и урны.

Но не за такие же деньги!!! Потому что на строительные работы по документам потрачено почти 82,5 миллиона гривен – это более 3 миллионов долларов США по актуальному курсу. А значит каждая ступенька обошлась нам с вами в 334 тысячи гривен или в чуть более чем в 12 500 долларов.

А ведь изначально провели два тендера: один на 37 миллионов гривен, а второй на 14 миллионов гривен. В эти суммы входила оплата за такую работу:

  • реконстукция ступенек;
  • установка системы видеонаблюдения;
  • установка нового освещения;
  • дренажная и поливочная система;
  • озеленение территории;
  • установка урн и скамеек;
  • прокладывание новой дорожки;

Но в итоге цена за эту работу резко выросла. У меня возник вопрос – почему?

Я обратился к нескольким компаниям и они дали мне свои предварительные сметы. Скажем так, стоимость кардинально отличается в меньшую сторону. И теперь я пишу запрос в КМДА, чтобы узнать, кто подписал документы и позволил разворовать деньги из киевского бюджета. На основании ответа я буду понимать, в какой из правоохранительных органов буду затем писать депутатское обращение. А может не в один, а несколько.

Кроме этого я с большим интересом жду, во сколько киевскому бюджету, а это нам с вами, обойдется реконструкция второй очереди парка "Владимирская горка" и строительства пешеходного моста между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов. Мост планируют открыть к лету следующего года. Поэтому тут может быть поставлен новый рекорд по разворовыванию или осваиванию бюджетных средств.

Сейчас опубликую эту статью и можно будет выпустить эмоции. Не публично.

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Автор: Блог Соцмережі
Теги: Новини України Новини політики Публікації Новини Києва Гроші Віталій Кличко
Джерело: Borislav Bereza
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