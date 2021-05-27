Хотя это не единственное нарушение пространства временного континуума, ведь в тот момент между Израилем и Сектором Газа уже действовало перемирие и глупо было его требовать.

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А сам экономический Форум так вообще проходил с 10 до 15 мая и закончился на неделю раньше. Кстати, все эти парадоксы временные были бы несущественные, если бы так опустили самолет, на котором неделей ранее летела Тихановская по точно такому же маршруту...

Но вот одного не могу понять.

Почему они послали письмо в минский аэропорт, если грозились взорвать самолет над Вильнюсом? Где логика? Или это была спам рассылка от ХАМАС? На все адреса всех аэропортов Европы? И только сердобольный Лука решил откликнуться?

Ах да, есть еще одно, второе. Почему письмо пришло из Швейцарии? Или там была приклеена марка с фото Женевского озера? Или Лукашенко не обьяснили, что такое электронное письмо?

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И да, где упоминание о том, что теракт может остановить только Александр Крепкий Орешек Лукашенко?

Кажется, кому-то из КГБ Беларуси пора обновить методички... И, хотя бы, не использовать заготовки под другие операции, которые почему-то сорвались.