Пиво настільки щільно увійшло в наше життя, що його можна зустріти у багатьох творах художньої літератури.

Писали про цей бурштиновий напій автори на багатьох мовах світу. Пропонуємо Вам пригадати твори, в яких не лише згадують, а і віддають належне пиву.

Вільям Шекспір

Історики та літературознавці припускають, що Шекспір як представник старої Англії, був неабияким поціновувачем пива та завсідником пабів й броварень. Під пивом Бард та його сучасники розуміли, власне, ель. Він вважався найпопулярнішим напоєм у єлизаветинській Англії, його варили із ячмінного солоду, використовуючи пивні дріжджі верхового бродіння.

Розквітли проліски в гаю,

Гей, дівко-весно, йди сюди,

Зігрій замерзлу кров мою,

Врятуй від зимньої біди.

Вже тане сніг і легше йти,

Чом, пташко, не співаєш ти?

Свербить рука щось потягти,

Ще й кухоль пива піднести. ("Зимова казка", переклад Віктора Коптілова)

Також пиво Шекспір згадує у "Генріху IV" та "Гамлеті".

Джейн Остін

Вона не тільки згадувала пиво у своїх романах, а і варила його. Віддавала перевагу Джейн Остін ялиновому пиву. Варили його з молодими ялиновими шишками, голками та відзначався такий напій цитрусовими та хвойними нотами.

Щодо згадок про пиво у творах, Джейн Остін про нього пише, зокрема, в романі "Емма".

Містер Найтлі розповідав йому про те, як варять хвойне пиво, і йому знадобилося записати рецепт; але коли він витягнув свого олівця, то в ньому залишилося так мало осердя, що він швидко його списав, і вам довелося дати йому інший олівець, а непридатний для писання огризок лишився на столі.

— От тепер я згадала, — скрикнула Емма. — Чітко згадала. Розмова про хвойне пиво. Так-так! Ми з містером Найтлі сказали, що полюбляємо його, а містер Елтон, здається, теж виявив бажання до нього приохотитися. Тепер я прекрасно це пам'ятаю.

Джордж Байрон

Біографи поета переконують, що лорд віддавав перевагу пиву серед інших напоїв за столом. Також згадує він пиво й у своїх віршах.

Люблю вугілля не надто дороге.

Люблю податки невеликі.

Люблю біфштекс, тут байдуже

За кухлем пива я – у своїй стихії ("Беппо")

Роберт Бернс

Цей шотландський поет присвятив пиву не один рядок у своїх віршах. Водночас його твори і надалі залишаються улюбленими піснями пабів. І навіть сьогодні можна почути, як британці з кухлями пива їх викрикують співочими голосами.

"Нехай ніколи не висихає дно

У діжці, де вирує Джон

Ячмінне зерно! ("Джон Ячмінне Зерно")

Джеймс Джойс

Писав про темний ель, зокрема, у своєму культовому творі "Улісс" Джеймс Джойс. Тут можна зустріти такі слова:

Теренцій О'Райєн, послухавши слова його, в ту ж мить йому подав кришталеву чашу, по самі вінця повну пінистим темним елем, який варили здавна в божественних своїх чанах благородні близнюки-брати Півайві і Піварділон, хитромудрі, подібно синам Леди безсмертної. Бо збирають вони соковиті плоди хмелю та зсипають, просівають, товчуть і варять їх, і домішують до них терпкі соки та ставлять сусло на священний вогонь.

Чарльз Діккенс

У багатьох своїх творах пише про пиво ще один класик англійської літератури Чарльз Діккенс. Зокрема, згадки про нього можна знайти у "Великих сподіваннях" та в "Крамниці старожитностей".

Цього разу я, проте, дав раду своїм ображеним почуттям, вигупавши їх об стіну броварні й повисмикувавши разом з власним волоссям, після чого витер обличчя рукавом і повернувся з-за воріт назад. Тепер уже й хліб з м'ясом виявився доречним, і пиво приємно гріло й лоскотало в носі, і я невдовзі настільки відійшов духом, що зміг розглянутись довкола ("Великі сподівання")

Григорій Квітка-Основ'яненко

Про пиво не забули і українські письменники. Так, наприклад, класик української літератури Григорій Квітка-Основ'яненко у своєму романі "Пан Халявський" описав побут та реалії українських поміщиків кінця XVIII — початку XIX століть. У творі згадав він і пиво.

А які ж се були напої!.. Далебі, істинно кажу, не брешу: тепер нікому не насниться смак таких напоїв; а щоб зварити або приготувати їх, то й не кажіть: ніхто й тями не має. Уявіть собі пиво тонке, рідке, ледь жовтувате на колір; піднесіть же до уст, то вже сам пах його вабить вас покуштувати, а покуштувавши, ви вже не хочете лишити його й п'єте, скільки душа забажає. Солодко, смачно, приємно, втішно і в голові не лишає ніяких наслідків!.. А мед? Се просто диво! Ви налили його, а він чистий, прозорий, як кришталь, як джерельна вода.

