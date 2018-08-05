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Кендалл Дженнер показала довгі ноги у червоному латексному боді: гарячі фото

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Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / GettyImages

Популярна 22-річна супермодель Кендалл Дженнер знялася в об'єктиві українського фотографа Саші Самсонової.

Зірка відомого реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" з'явилася в неочікуваному відвертому образі. Кендалл опублікувала нові фотографії на своїй сторінці в Instagram.

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Супермодель продемонструвала спокусливий латексний купальник і стрункі ноги у колготках від Louis Vuitton. Поруч з Кендалл сидить собака у нашийнику, прикрашеному дорогоцінним камінням.

"Слухай маму!" – прокоментувала знімок зірка.

Однак лиця Кендалл Дженнер не показала.


Кендалл Дженнер / Усі фото – Instagram

Теги: LifeStyle Кендалл Дженнер Еротика
Джерело: 24 Канал
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