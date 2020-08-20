Дуже часто мільйонери замовляють у свої авто керамічну гальмівну систему і платять за це по 8 – 10 тисяч доларів. Популярністю також користуються аудіосистеми, ексклюзивні колеса та підсвітки.

Про дивні додаткові устаткування в машині та чи дійсно такий тюнинг покращує властивості машини – в ефірі "Ранок" на 24 каналі розповів головний редактор сайту "Авто24" і автомобільний експерт Сергій Матусяк.

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Він повідомив, що більшість додаткових опцій нічого не змінюють в авто. Також вони не роблять його швидшим.

Можливо, ви сиділи на пасажирському сидінні й бачили перед собою невеличку панельку. Вона навіть може бути ексклюзивною. Це цікавий тюнинг. Проте я думаю, наразі це найбезглуздіша опція,

– розповів експерт.

Для чого потрібна керамічна гальмівна система

Також Сергій Матусяк зазначив, що звичайна гальмівна система досить хороша для їзди по місту чи по трасі. Однак якщо водій хоче брати участь у спортивних перегонах, тоді потрібно змінити її на керамічну. Адже коли треба часто гальмувати, то вони не будуть перегріватися.

Функція "зоряне небо"

"Я бачив це "зоряне небо" на власні очі. Але якби мені довелось обирати, то за ці 20 тисяч євро я б краще купив інше авто. Щодо власників таких Rolls Royce, то я знаю, що колишній мер Києва Леонід Черновецький мав декілька таких авто", – підсумував головний редактор сайту "Авто24".



Функція "зоряне небо" / Фото Rolls-Royce Motor Cars