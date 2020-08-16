Реєстрація автомобілів на газу, обов'язковий технічний контроль, індивідуальні номерні знаки, послуги таксі – розбираємося, які сфери авторинку України подорожчали за останній рік.

Реєстрація автомобілів з ГБО

У 2020 році ускладнилася і подорожчала реєстрація автомобілів в Сервісних центрах МВС після установки на транспортний засіб газобалонного обладнання (ГБО). Є підозра, що причина приблизно та ж, як і у випадку з техконтролем – монополізація ринку.

Читайте також: Техогляд в Україні під загрозою: що відбувається на ринку і що треба знати водіям

Як запевняли чиновники, у всіх лабораторій в кінці минулого року закінчився термін дії сертифікатів на проведення експертиз. Нові видавати не поспішали. Напевно, урочисто чекали моменту, коли послуга подорожчає в 10 разів.



ГБО для авто: більше контролю та значна зміна вартості послуги

Раніше Акти технічної експертизи вартістю 230 гривень видавалися на типові установки прямо на СТО.

Тепер автовласникам, які бажають поставити собі ГБО, доводитися проходити сертифікацію. Процес тривалий, вартість послуги – від 2100 до 3300 грн.

Крім цього, установка ГБО повинна відповідати певним технічним умовам. Якщо не відповідає – авто повертається на доопрацювання. Якщо все добре, доведеться заплатити ще близько 500 гривень за перереєстрацію.

Обов'язковий технічний контроль

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України, під час проходження обов'язкового технічного контролю введена нова форма протоколу – з міткою радіочастотної ідентифікації. Зроблено ніби як з благими намірами: електронний модуль повинен дистанційно передавати інформацію про дійсність обов'язкового технічного контролю (далі – ОТК).

Вартість самого протоколу зросла з 3 до 69 гривень. Але головне фішка в дефіциті цих протоколів, який в МВС списують на проблеми, викликані пандемією – він ледь не зупинив ринок. З подорожчанням протоколу зросла і вартість послуг акредитованих компаній, що займаються ОТК.

Також на подорожчання послуг у сфері ОТК істотно вплинуло і скорочення кількості компаній, які здійснюють ОТК, оскільки доступ до цієї діяльності практично зупинений Міністерством інфраструктури України. Був період, коли з 450-ти їх залишилося близько десяти, які особисто встановлювали ціни на послуги.

Зверніть увагу! Техогляд в Україні: чому Кабмін не хоче йти на компроміс з бізнесом

Проти монополізації ринку виступили підприємці, які створили громадський союз "Суб'єкти тестування транспорту на придатність до експлуатації" (СТТ). І навіть виграли суди двох інстанцій – Окружний і Апеляційний. Кабмін подав касаційну скаргу до Верховного суду, який двічі переносив винесення постанови "через складність справи", а 29 липня її частково задовольнив, направивши справу на повторний розгляд.

Послуги таксі

Міністерство інфраструктури хоче зобов'язати проводити нові виплати підприємцям і водіям, які займаються приватними перевезеннями. Згідно з новим законопроєктом, поданим Мінінфраструктури, кожного з таксистів хочуть зобов'язати платити 3 600 гривень у рік за ліцензію. За її відсутність передбачений штраф в 3 400 гривень. Тож, скоріше за все, тарифі знов піднімуться. Також залишається відкритим питання, хто візьме на себе обов'язки та контроль за видачею цих папірців.

Індивідуальні номерні знаки

Формально після перемоги маловідомої на ринку компанії в організованому Сервісним центром МВС тендері, вартість на індивідуальні номерні знаки (ІНЗ) залишилася незмінною. Інша справа, що їх уже кілька тижнів немає в наявності. Зате повно у перекупників, які працюють біля сервісних центрів. І, за їхніми словами, всі ІНЗ легальні. Правда, в державній установі ця послуга коштує близько 300 гривень, а у "ділків" – більше 1000.



Індивідуальні номерні знаки: чекати або платити в рази більше?

Причини відсутності "болванок" у сервісних центрах чиновники пояснюють труднощами пов'язаними з пандемією. Але в МВС України не можуть пояснити, чому індивідуальні номерні знаки легко оформлюються через приватних осіб, що активно пропонують свої посередницькі послуги біля сервісних центрів.

Важливо! Шахрайство в боксах: що треба знати, коли проходиш сертифікацію чи техогляд автомобіля

Приготуватися до техогляду

До 2022 року в Україні повинні повернути обов'язковий техогляд для легкових автомобілів, який був скасований у 2011 році. З огляду на кількість легкових авто в країні (6,5 мільйона) новий сегмент ринку може стати надзвичайно прибутковим. Ось тільки поки що незрозуміло, чи буде контролювати техогляд держава. Або ж, як у випадку з виготовленням номерних знаків або ОТК, його віддадуть на відкуп "своїм" компаніям. А створювати "свої маленькі монополії" окремі чиновники вже непогано навчилися.