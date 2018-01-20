Керченський міст і амбіції: чому у росіян все іде за планом

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – Керченський міст майже добудовано. А ще рік тому багато експертів заявляли, що збудувати міст у протоці неможливо. Попри критику, міст зводять, і він не руйнується.

Також у випуску: Чи необхідно Україні забирати свою зброю з анексованого Криму. Дива не сталося: українцю Балуху "кримська Феміда" оголосила вирок. Як здійснилася мрія юної піаністки з півострова. Катерина Некреча, журналістка "Радіо Свобода".