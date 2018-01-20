Керченський міст і амбіції: чому у росіян все іде за планом
Крим.Реалії 17:57, сьогодні 1824 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – Керченський міст майже добудовано. А ще рік тому багато експертів заявляли, що збудувати міст у протоці неможливо. Попри критику, міст зводять, і він не руйнується.
Також у випуску:
Чи необхідно Україні забирати свою зброю з анексованого Криму.
Дива не сталося: українцю Балуху "кримська Феміда" оголосила вирок.
Як здійснилася мрія юної піаністки з півострова.
Катерина Некреча, журналістка "Радіо Свобода".
Джерело: 24 Канал
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