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Керченський міст і амбіції: чому у росіян все іде за планом

Крим.Реалії 17:57, сьогодні 1824 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – Керченський міст майже добудовано. А ще рік тому багато експертів заявляли, що збудувати міст у протоці неможливо. Попри критику, міст зводять, і він не руйнується.

Також у випуску:

Чи необхідно Україні забирати свою зброю з анексованого Криму.

Дива не сталося: українцю Балуху "кримська Феміда" оголосила вирок.

Як здійснилася мрія юної піаністки з півострова.

Катерина Некреча, журналістка "Радіо Свобода".

Теги: Анексія Криму Новини Криму Крим.Реалії Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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