Керівника однієї з депутатських фракцій Ради викрили на пропозиції хабаря низці колег

НАБУ і САП викрили керівника парламентської фракції на пропозиції хабаря нардепам різних фракцій. Таким чином депутат прагнув лобіювати голосування "за" або "проти" потрібних законопроєктів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на НАБУ і САП.

Що написали правоохоронці про викриття у Верховній Раді?

Національне антикорупційне бюро України та Спеціальна антикорупційна прокуратура викрила керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів.

Цікаво, що ці народні обранці не належать до фракції, яку очолює ця людина. За гроші відповідна особа намагалася пролобіювати голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.

Попередня кваліфікація справи за статтею Кримінального кодексу України: пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або вчинені організованою групою осіб чи її учасником.

Покарання, у разі доведення провини в суді, – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

З якою партією могло бути пов'язане викриття НАБУ і САП?

Джерела "Української правди" в політичних колах повідомили на тлі повідомлення правоохоронців про викриття керівника однієї з депутатських фракцій у Раді, що НАБУ і САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина".

За даними співрозмовників, йдеться про офіс в Києві на вулиці Турівській.

Зверніть увагу! На сайті Верховної Ради зазначено, що головою депутатської фракції партії "Батьківщина" є Юлія Тимошенко. Її заступник – нардеп Владислав Соболєв.

Саме НАБУ не уточнює прізвища очільника фракції. Водночас джерело проєкту "Схеми" в антикорупційних органах повідомило, що йдеться саме про Юлію Тимошенко, яка очолює фракцію "Батьківщина".

Наразі ні Юлія Тимошенко, ні партія "Батьківщина" відповідну інформацію публічно не коментували.

