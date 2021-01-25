Фракція політичної партії "Слуги народу" 25 січня зібралось на засідання, де народні депутати планують обговорити введення США санкцій проти їхнього колеги Олександра Дубінського. На зустрічі також очікують присутності та президента Володимира Зеленського.

Джерело: OBOZREVATEL

Видання спробувало дізнатися у керівництва СН Давида Арахамії та Олександра Корнієнка, що раніше обговорювалося на зустрічі депутатів фракції в Офісі президента щодо санкцій Дубінського, і який може бути подальший розвиток цієї ситуації. Однак відповіді від них наше видання так і не отримало – жоден з народних депутатів не взяв слухавку.

Раніше в чаті фракції "Слуга народу" нардепів зобов'язали перед зустріччю з президентом Зеленським здати телефони у секретаріат. Скриншот відповідного повідомлення опублікували у Telegram-каналі "Зеландія".

"Колеги, сподіваюся ви всі пам'ятаєте – сьогодні о 18:00 засідання фракції. У зв'язку з присутністю на фракції перших осіб, вхід в зал з мобільним телефоном та іншими гаджетами заборонений", – сказано в повідомленні.

"У президентській фракції не довіряють власним депутатам – перед зустріччю "слуг" з Зеленським та іншими відповідальними особами всім наказано здати телефони в секретаріат", – відзначили автори каналу.

Варто відзначити, що керівництво партії відмовчується від цієї важливої теми і, можливо, боїться обговорення питання Дубінського.