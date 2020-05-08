Керівництву Укрзалізниці зменшили зарплати на час карантину

Члени правління Укрзалізниці отримуватимуть не більше ніж 47 230 гривен. На період карантину на 25% знизили зарплати і всій керівній ланці компанії.

Топменеджери пожертвували чвертю зарплат добровільно. Про це повідомив в.о. голови правління Укрзалізниці Іван Юрик у фейсбуці. Дивіться також Новий очільник Укрзалізниці має врятувати компанію від дефолту, – Криклій Ключове завдання зараз – забезпечити стабільні перевезення, зберегти робочі місця та надати працівникам соціальний захист та підтримку,

– написав Юрик. Зверніть увагу! Працівникам Укрзалізниці, що захворіли на коронавірус, нададуть фінансову допомогу 6 – 10 тисяч гривень. Коротко про ситуацію з керівництвом Укрзалізниці: 5 лютого Кабінет міністрів призначив в.о. голови правління Укрзалізниці члена правління компанії Желько Марчека.

Вже 7 квітня наглядова рада відсторонила Желько Марчека від керівництва компанією.

10 квітня S&P Global Ratings знизило кредитний рейтинг УЗ до рівня "ССС" з "В-" з негативним прогнозом.

15 квітня Кабмін звільнив Желько Марчека з посади в.о. голови правління Укрзалізниці та виключив його зі складу членів правління.

Новим тимчасовим керівником компанії призначили Івана Юрика.

​20 квітня у наглядовій раді Укрзалізниці заявили, що продовжують процедуру відбору голови правління компанії на період обмежувальних заходів у зв'язку із коронавірусом.