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Керівництву Укрзалізниці зменшили зарплати на час карантину

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Керівництву Укрзалізниці зменшили зарплати на час карантину
Зменшення зарплат діє на час карантину / Вчасно

Члени правління Укрзалізниці отримуватимуть не більше ніж 47 230 гривен. На період карантину на 25% знизили зарплати і всій керівній ланці компанії.

Топменеджери пожертвували чвертю зарплат добровільно. Про це повідомив в.о. голови правління Укрзалізниці Іван Юрик у фейсбуці.

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Ключове завдання зараз – забезпечити стабільні перевезення, зберегти робочі місця та надати працівникам соціальний захист та підтримку,
– написав Юрик.

Зверніть увагу! Працівникам Укрзалізниці, що захворіли на коронавірус, нададуть фінансову допомогу 6 – 10 тисяч гривень.

Коротко про ситуацію з керівництвом Укрзалізниці:

  • 5 лютого Кабінет міністрів призначив в.о. голови правління Укрзалізниці члена правління компанії Желько Марчека.
  • Вже 7 квітня наглядова рада відсторонила Желько Марчека від керівництва компанією.
  • 10 квітня S&P Global Ratings знизило кредитний рейтинг УЗ до рівня "ССС" з "В-" з негативним прогнозом.
  • 15 квітня Кабмін звільнив Желько Марчека з посади в.о. голови правління Укрзалізниці та виключив його зі складу членів правління.
  • Новим тимчасовим керівником компанії призначили Івана Юрика.
  • ​20 квітня у наглядовій раді Укрзалізниці заявили, що продовжують процедуру відбору голови правління компанії на період обмежувальних заходів у зв'язку із коронавірусом.
Автор: Ірина Пундор
Теги: Новини України Зарплата Укрзалізниця Карантин в Україні 2020
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