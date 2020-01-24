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      Кернес намагається повернути проспекту у Харкові ім’я Жукова: фото документа

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      Кернес збирається знову присвоїти проспекту у Харкові ім'я Жукова / колаж 24 каналу

      Міський голова Харкова не здається у своїх спробах подолати закон про декомунізацію хоча б у рідному місті. Він готує низку документів, аби безповоротно повернути проспекту генерала Петра Григоренка його попередню назву – імені маршала Жукова.

      Перейменування він збирається провести, беручи до уваги "узагальнені пропозиції", які надійшли під час проведення громадського обговорення. Відповідне розпорядження опубліковане на сайті міськради.

      Тим часом: Добкін придбав комуністичний пам’ятник за пів мільйона та перевіз його зі Львова до Харкова

      Так, Кернес доручив провести попередні роботи – підготувати проєкти рішень, розрахувати витрати на перейменування проспекту тощо.

      Контроль за виконанням розпорядження має здійснювати заступник Кернеса Ігор Терехов.


      Розпорядження, що з'явилось на сайті Харківської міської ради/ скріншот

      Що передувало цим подіям:

      • 19 червня 2019 року Харківська міська рада на чолі з Геннадієм Кернесом підтримала петицію та проголосувала за повернення місцевому проспекту імені радянського маршала Жукова.
      • Він у 2016 році був перейменований на проспект Григоренка в рамках декомунізації. Це рішення підтримали 59 міських депутатів, 13 були проти.
      • Громадські активісти виступали проти такого рішення. Ба більше, перейменування проспекту – це порушення закону. З 2015 року в Україні діє закон про декомунізацію, який забороняє радянську символіку та засуджує комуністичний режим.
      • Харківський окружний адміністративний суд 10 вересня 2019 року визнав рішення Харківської міськради незаконним.
      • Це намагалися оскаржити у суді, проте марно.

      Хто такий маршал Жуков?Радянський полководець і державний діяч, чотириразовий Герой Радянського Союзу. Протягом Другої світової війни командував військами Київського особливого військового округу, Генеральним штабом, 1-м Білоруським фронтом тощо.

      Однак його особистість – дуже неоднозначна. На переконання багатьох експертів, радянський полководець не цінував життя своїх солдатів. Про нього пишуть історики: "Жуков ніколи не поведе армію в бій, якщо в нього людей не в 5 разів більше, ніж у противника".

      Що відомо про маршала Жукова: відео

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Геннадій Кернес Новини Харкова Декомунізація
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