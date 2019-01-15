Кернес віддав підприємців Харкова на відкуп людині-невидимці

Кернес створив КП "Сучасне місто" під людину-неведимку.

Під прицілом градоначальника Харкова Геннадія Кернеса ось уже який рік знаходиться найбільший ринок в Україні – "Барабашово".

Що тільки не робить міська влада, щоб прибрати до рук такий ласий шматок. І ось, для того, щоб все виглядало красиво, міськрада створює комунальне підприємство "Сучасне місто". Точніше навіть не створює, а перейменовує. За основу береться раніше існуюче КП "Студентське", яке, згідно з відкритими реєстрами Міністерства юстиції, займалося організацією шкільного харчування. Новому-старому КП розширюють сферу діяльності і підпорядковують Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міськради. На чолі

"Сучасного міста" ставлять якогось Дениса Геннадійовича Маханькова. Головне завдання якого – будь-яким шляхом переманити підприємців з ринку "Барабашово" для укладення прямих договорів з містом. Там готові навіть в кілька разів знизити орендні ставки. Але, напевно, багато хто навіть не здогадується про те, хто такий Маханьков і з ким їм доводиться мати справу.

Як виявилося, Денис Геннадійович Маханьков – персона непублічна. Від слова зовсім. На будь-яких заходах він примудряється не потрапляти в об'єктиви фото- і відеокамер. Доходить до того, що він просто забороняє себе знімати. Воно й не дивно. Адже з 2010 по 2016 роки нинішній вершитель доль всіх підприємців міста – старший оперуповноважений – старший лейтенант головного відділу "К" Управління СБУ в Харківській області. Якщо простими словами, то Маханьков займався боротьбою з корупцією в органах держвлади і управлінь, які регулювали обіг наркотиків. Ця частина біографії, природно, засекречена.

Однак, завдяки відкритості реєстрів Міністерства юстиції, можна дізнатися дещо цікаве.

Як наприклад, що за час роботи в органах у власності матері Маханькова з'являється 4-кімнатна квартира площею майже в 150 кв метрів в елітному ЖК "Едельвейс" в Немишлянському районі Харкова. Відповідно до реєстру нерухомого майна, квартира була куплена в 2011-му році майже за 550 тисяч гривень, що на той час еквівалентно $ 69 тис.

До квартири, природно, покладається місце в підземному паркінгу. А краще два. Тому тоді ж мама співробітника СБУ набуває два паркомісця по 15 кв м кожне за 78 тисяч гривень, а це рівнозначно майже $ 10 тис.

Фактично відразу після закінчення Революції Гідності (в 2014-му році) Лідія Маханькова купує 14 соток в селі Черкаська Лозова Дергачівського району Харківської області під індивідуальне садівництво. Але, напевно, не під город, а скоріше під будівництво житлового будинку. Оскільки в 2012 році частина цього села увійшла в межі другої столиці України. Звідки у матері чиновника такі кошти – невідомо.

Через два роки – в 2016-му році – знову ж мама Маханькова стає власницею автомобіля преміум-класу BMW 520d, вартість якого в середньому становить $ 60 тис.

І, згідно з декларацією, через брак особистого авто, Денис Геннадійович орендує машину у матері і йде з органів.

Колишній "опер" СБУ кардинально змінює сферу діяльності. Маханьков призначається до Харківської міськради на посаду начальника відділу контролю за розміщення малих архітектурних форм (МАФів) і тимчасових споруд і відразу отримує 5-й ранг (з 9 можливих) держслужбовця.

Їздить на елітному автомобілі і орендує квартиру. Це якщо офіційно. Адже не міг же чиновник з зарплатою (за 2016 й рік), в 98 114 гривень купити і квартиру, і машину. Правда, він отримав допомогу при звільненні – майже 34 тисячі гривень. Не погребував і матеріальною допомогою з соцвиплат в розмірі 11 тис. 679 грн і 1 тис. грн відповідно.

Цікаво, що орендує він квартиру в якоїсь Шапкіної Зої Миколаївни. І все б нічого, якби не одне АЛЕ. У червні минулого року мати Маханькова оформляє на себе договір спадкування на дану квартиру. На якій підставі і яким чином – залишається лише здогадуватися. Станом на сьогодні дана квартира знаходиться в реєстрі обтяження прав на нерухоме майно. І відповідно, під забороною на продаж.

Примітно також, але минулого року держслужбовець двічі отримав в подарунок гроші. По 200 тисяч – від матері і від Зої Шапкіної.

Сказати, що у Маханькова зовсім немає грошей буде неправдою. У 2016-му році він отримав дохід від відчуження нерухомого майна в розмірі 592 тис. грн. І, як видно з декларації за 2018 й рік, ці гроші досі не займані.

При цьому в грудні 2016-му році Маханьков примудрився придбати 1200 кв. м сільськогосподарської землі в селі Борова Зміївського району. І може ця покупка залишилася б непоміченою, якби в цій мальовничій місцевості не перебував відомий в регіоні гірськолижний курорт "Альпійська долина".

Як написано на сайті курорту, на думку експертів журналу "Фокус" він входить в число кращих місць для катання на лижах. Перспективні інвестиції, чи не так?! І пощастило несказанно. Бо сьогодні купити землю в даній місцевості практично неможливо.

У 2017-му році Маханьков обіймає посаду директора КП "Студентське", яке в листопаді перейменовують в КП "Сучасне місто".

Згідно з даними ресурсу Оpendatabot, за час його існування, КП фігурує в двох кримінальних і декількох адміністративних виробництвах. Всі вони пов'язані з орендою земельних ділянок.

Тому, укладаючи договір з КП "Сучасне місто" треба пам'ятати, хто стоїть на чолі цього підприємства, нитки якого тягнуться до мера Харкова Геннадія Кернеса.