Кернеса доставили на лікування до Німеччини: який стан мера Харкова
У ніч на 17 вересня мера Харкова Геннадія Кернеса доставили літаком до Німеччини. Цю інформацію підтвердили у пресслужбі Харківської мерії. Хворого на коронавірус політика лікують у клініці "Шаріте", де перебуває й російський опозиціонер Олексій Навальний. Який стан мера Харкова зараз – читайте у матеріалі 24 каналу.
Головне про стан Геннадія Кернеса
Наразі Кернес проходить обстеження у клініці. Лише після цього медики визначатимуть, як далі лікувати пацієнта. Про це повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко, інформує 24 канал.
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До Берліна, повідомив Сидоренко, Кернеса доставили у спеціальній протиковідній капсулі – відповідно до європейських вимог.
Згідно з останніми медичними протоколами, хворі на COVID-19 транспортуються саме таким чином. Доставлений він був не на апараті ШВЛ, він був підключений до апарату високопотокової подачі кисню. Він був у свідомості, у свідомості перебуває і зараз,
– заявив Сидоренко.
Інформація про набряк мозку та кому – фейк
Наразі стан Кернеса оцінюють як стабільно важкий. Також у мерії Харкова наголосили, що інформація про набряк мозку та кому є фейковою.
Погіршення стану мера сталось 15 вересня. Як наголосив Сидоренко, лікарі пов'язують це з пораненням, яке мер Харкова отримав у 2014 році під час замаху на нього.
Сам Кернес не хотів залишати Україну і їхати на лікування до Німеччини, але під тиском близьких та рідних він на це погодився,
– сказав Сидоренко.
Павло Фукс про стан Кернеса
Інформацію про те, що Геннадія Кернеса доставили до Німеччини, підтвердив бізнесмен та друг мера Павло Фукс у телеграм-каналі. За словами Фукса, він навіть перекинувся з політиком кількома словами через відеозв'язок.
Що відомо про хворобу Геннадія Кернеса
- Захворів Кернес на початку вересня, а до лікарні потрапив 10 вересня.
- Його стан медики оцінювали стабільно важкий.
- Термінів щодо прогнозів одужання лікарі не дають.
- Востаннє на публіці Геннадія Кернеса бачили під час святкування дня міста, 23 серпня.
- Перші чутки про COVID-19 у Кернеса з’явилися на початку вересня, втім, тоді його пресслужба спростувала цю інформацію.
- Згодом ЗМІ повідомили, що Кернес у комі, проте і цю інформацію не підтвердили.
- 17 вересня Кернеса літаком доправили до німецької клініки "Шаріте".