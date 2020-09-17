У ніч на 17 вересня мера Харкова Геннадія Кернеса доставили літаком до Німеччини. Цю інформацію підтвердили у пресслужбі Харківської мерії. Хворого на коронавірус політика лікують у клініці "Шаріте", де перебуває й російський опозиціонер Олексій Навальний. Який стан мера Харкова зараз – читайте у матеріалі 24 каналу.

Головне про стан Геннадія Кернеса

Наразі Кернес проходить обстеження у клініці. Лише після цього медики визначатимуть, як далі лікувати пацієнта. Про це повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко, інформує 24 канал.

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До Берліна, повідомив Сидоренко, Кернеса доставили у спеціальній протиковідній капсулі – відповідно до європейських вимог.

Згідно з останніми медичними протоколами, хворі на COVID-19 транспортуються саме таким чином. Доставлений він був не на апараті ШВЛ, він був підключений до апарату високопотокової подачі кисню. Він був у свідомості, у свідомості перебуває і зараз,

– заявив Сидоренко.

Інформація про набряк мозку та кому – фейк

Наразі стан Кернеса оцінюють як стабільно важкий. Також у мерії Харкова наголосили, що інформація про набряк мозку та кому є фейковою.

Погіршення стану мера сталось 15 вересня. Як наголосив Сидоренко, лікарі пов'язують це з пораненням, яке мер Харкова отримав у 2014 році під час замаху на нього.

Сам Кернес не хотів залишати Україну і їхати на лікування до Німеччини, але під тиском близьких та рідних він на це погодився,

– сказав Сидоренко.

Павло Фукс про стан Кернеса

Інформацію про те, що Геннадія Кернеса доставили до Німеччини, підтвердив бізнесмен та друг мера Павло Фукс у телеграм-каналі. За словами Фукса, він навіть перекинувся з політиком кількома словами через відеозв'язок.

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