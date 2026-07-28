"Флеш" сказав, за якої умови керовані "Шахеди" долетять до Львова

Росія бачить, що масовані атаки не дають такого результату, тому змінила тактику. Вона все частіше запускає керовані "Шахеди".

Вони можуть досягти Заходу, зокрема Львова. За якої умови, розповів радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони та фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов в ефірі телемарафону.

За яких умов керовані "Шахеди" можуть долітати до Львова?

Керовані "Шахеди" зможуть атакувати Львів, Ковель та інші західні міста, якщо Білорусь увімкне ретранслятори.

Наразі частина кордону, що межує з білоруською територією, не у зоні досяжності росіян, адже передавачі не працюють.

Керовані дрони оснащені потужними камерами та системою захоплення цілі.

Оператор може зафіксувати об'єкт на відстані до 3 кілометрів, після чого БпЛА автоматично продовжує атаку. У таких умовах українські засоби РЕБ не можуть відпрацьовувати по цілі.

Нагадаємо, що начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше попереджав, що росіяни продовжують модернізовувати свої безпілотники.

Їхні ударні дрони тепер можуть летіти зі швидкістю до 600 кілометрів за годину. Це ускладнює їхнє перехоплення. Та й час перебування реактивних безпілотників менший, ніж у звичайних дронів.