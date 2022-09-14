Геннадій Корбан керував фейковим "Штабом ради оборони Дніпра", існування якого не передбачене законом. Представляючи псевдоорган, бізнесмен мав доступ до інформації, яка становить військову таємницю. Про це йдеться у колонці військового експерта, волонтера Олександра Куліковського.

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"Створення Рад оборони в умовах воєнного стану передбачає стаття 14 закону "Про оборону України". Рада оборони, згідно з документом, – це орган, що керує "виконанням на відповідній території заходів щодо оборони України". Такі органи, як визначив законодавець, можуть створюватися обласними державними адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, а також державними адміністраціями міст зі спеціальним статусом – Києва та Севастополя. Як бачимо, у цьому переліку немає обласних центрів, зокрема Дніпра", – зазначив Куліковський.

Мерія Дніпра сама викрила у себе брехню, – Куліковський

Експерт розповів, що "Раду оборони Дніпра" утворив своїм розпорядженням мер Дніпра Борис Філатов. Свого бізнес-партнера Геннадія Корбана він призначив "головою штабу" в цьому органі. Так звана "Рада оборони" не має жодного стосунку до Сил територіальної оборони ЗСУ.

Цікаво, що, оприлюднивши офіційний документ, мерія Дніпра сама викрила у себе брехню. Адже у відкритому листі до Володимира Зеленського на захист Геннадія Корбана Борис Філатов назвав свого товариша "керівником Штабу Територіальної оборони Дніпра". Під цим зверненням підписалось більше сотні людей, зокрема мери міст, громадські діячі, спортсмени, митці. Всіх їх, як виявилося, пошили у дурні, – наголосив Олександр Куліковський.

На думку волонтера, українські контррозвідувальні служби мали б поцікавитися, на яких підставах так звана "Рада оборони" проводила засідання, на які запрошували і керівників підрозділів ЗСУ. Представники фейкового органу мали доступ до військової таємниці та самовільно розпоряджалися коштами міського бюджету нібито на потреби оборони.

"Військові проводили наради, на яких були присутні люди, які з юридичної точки зору є "ніким". У найкращому разі їх можна назвати волонтерами. З людьми, які не мають жодних допусків до державної таємниці (Геннадій Корбан не є ані держслужбовцем, ані депутатом), обговорювали становище на фронті та потреби конкретних військових частин. Виникають питання до Служби безпеки України, яка не помічала існування незрозумілого органу, що втручається у військове управління", – додав Куліковський.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони України, Сили територіальної оборони ЗСУ та Дніпропетровська обласна військова адміністрація відхрестилися від причетності Геннадія Корбана до своїх структур. Такі відповіді оборонні відомства надали на офіційне звернення народного депутата Микити Потураєва. Зокрема, голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заперечив те, що Корбан коли-небудь керував штабом тероборони Дніпропетровщини. Згідно з законодавством – це повноваження керівника ОВА.

Сам Корбан раніше неодноразово називав себе "головою штабу оборони Дніпра та області", "головою тероборони Дніпропетровщини".

Додамо, 22 липня бізнесмена не пропустили на територію України на підставі указу президента про припинення його українського громадянства.