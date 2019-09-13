Кетворкінг: у Києві запрацював коворкінг з котами – милі фото зсередини

У Києві запрацював коворкінг, де можна попрацювати в одному просторі з двома десятками котів.

"Кетворкінг" працює у приміщенні Центру Кототерапії "Кото-Ярмарок" на вулиці Воздвиженській.

Чим особливий коворкінг? Робоча зона скаладається з 2 кімнат, де компанію клієнтам складуть понад 20 котів і кошенят. Інтер'єр приміщень виконаний у біло-рожевих кольорах.

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Є можливість працювати на диванах, кріслах, килимах.

Щоправда, коворкінг діє лише двічі на тиждень – у вівторок та четвер з 15:00 до 18:00.

Вартість 1 години роботи – 100 гривень. Усі виручені кошти йтимуть на лікування та порятунок безпритульних котів.

Як виглядає кетворкінг у Києві: дивіться фото

Що відомо про 9-поверховий коворкінг, який планують відкрити у колишньому Будинку профспілок на Хрещатику.