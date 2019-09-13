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      Кетворкінг: у Києві запрацював коворкінг з котами – милі фото зсередини

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      Коворкінг з котами запрацював у Києві
      Коворкінг з котами запрацював у Києві / facebook.com/catfair.kyiv

      У Києві запрацював коворкінг, де можна попрацювати в одному просторі з двома десятками котів.

      "Кетворкінг" працює у приміщенні Центру Кототерапії "Кото-Ярмарок" на вулиці Воздвиженській.

      Чим особливий коворкінг? Робоча зона скаладається з 2 кімнат, де компанію клієнтам складуть понад 20 котів і кошенят. Інтер'єр приміщень виконаний у біло-рожевих кольорах.

      Читайте також: Що відомо про перший у Києві коворкінг на природі

      Є можливість працювати на диванах, кріслах, килимах.

      Щоправда, коворкінг діє лише двічі на тиждень – у вівторок та четвер з 15:00 до 18:00.

      Вартість 1 години роботи – 100 гривень. Усі виручені кошти йтимуть на лікування та порятунок безпритульних котів.

      Як виглядає кетворкінг у Києві: дивіться фото

       

       

      Що відомо про 9-поверховий коворкінг, який планують відкрити у колишньому Будинку профспілок на Хрещатику.

      blog_ava
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      Теги: Новини нерухомості України Світ тварин Курйозні новини Новини Києва Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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