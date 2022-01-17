Про це 17 січня повідомив директор Департаменту охорони здоров'я Харківської ОДА Максим Хаустов. Він зазначив, що випадки Омікрону підтвердили у київській лабораторії.
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Скільки підтверджених випадків Омікрону
Хаустов зазначив, що 14 січня з Харківщини до Києва відправили 30 біологічних зразків. Приблизно в 40% (12 випадків) підтвердили Омікрон.
Прошу взяти до уваги, що починає рости захворюваність. Тому обов'язковою є вакцинація, дотримання маскового режиму,
– додав він.
Ситуація з коронавірусом на Харківщині
Станом на 17 січня у Харківській області діагноз COVID-19 підтвердили у 647 людей. Загалом за добу одужали 120 хворих, а померли – 8. Усього на Харківщині зареєстрували 249 475 випадки СOVID-19. З них одужали 233 972 хворих, померли – 6 485. Крім цього, Хаустов зазначив, що наразі хворіє 619 дітей.
Медзаклади області витримують навантаження. Зайнятість ліжкомісць на Харківщині становить приблизно 25%.