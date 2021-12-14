Роковая авария произошла еще в июле 2018 года. Правоохранители напомнили, что трагедия произошла в городе Южное.

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По данным следствия, тогда столкнулись автомобиль Mitsubishi и мотоцикл "Иж". Мотоциклист погиб на месте, а водитель автомобиля сразу скрылся с места ДТП.

Полиция установила личность и объявила его в розыск. И более чем через 3 года его задержали в Золочеве Харьковской области.

Что теперь ожидает мужчину

Его считают виновным по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Теперь водитель будет доставлен в суд для решения вопроса об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает:

от 3 до 8 лет лишения свободы;

с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.

Последствия жуткого ДТП в Харьковской области / Фото Нацполиции

Заметим, что в Харькове, к сожалению, нередко случаются ДТП. Среди недавних резонансных аварий можно упомянуть:

На проспекте Гагарина в Харькове 26 октября автомобиль 16-летнего подростка пролетел перекресток на красный свет и врезался в Шевроле. В результате водитель другого автомобиля погиб на месте происшествия, а пассажиры виновника аварии попали в больницу с разными повреждениями.

24 ноября на проспекте Шевченко в Харькове случилась жесткая авария. В ней не только жестко разбились автомобили, но и травмировался ребенок.

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