Роковая авария произошла еще в июле 2018 года. Правоохранители напомнили, что трагедия произошла в городе Южное.
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По данным следствия, тогда столкнулись автомобиль Mitsubishi и мотоцикл "Иж". Мотоциклист погиб на месте, а водитель автомобиля сразу скрылся с места ДТП.
Полиция установила личность и объявила его в розыск. И более чем через 3 года его задержали в Золочеве Харьковской области.
Что теперь ожидает мужчину
Его считают виновным по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Теперь водитель будет доставлен в суд для решения вопроса об избрании меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает:
- от 3 до 8 лет лишения свободы;
- с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.
Последствия жуткого ДТП в Харьковской области / Фото Нацполиции
Заметим, что в Харькове, к сожалению, нередко случаются ДТП. Среди недавних резонансных аварий можно упомянуть:
- На проспекте Гагарина в Харькове 26 октября автомобиль 16-летнего подростка пролетел перекресток на красный свет и врезался в Шевроле. В результате водитель другого автомобиля погиб на месте происшествия, а пассажиры виновника аварии попали в больницу с разными повреждениями.
- 24 ноября на проспекте Шевченко в Харькове случилась жесткая авария. В ней не только жестко разбились автомобили, но и травмировался ребенок.
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