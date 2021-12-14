Фатальна аварія сталася ще у липні 2018 року. Правоохоронці нагадали, що трагедія сталася у місті Південне.

Важливо На Подолі водійка на швидкості врізалася в будівлю Нацгвардії: фото з місця автотрощі

За даними слідства, тоді зіткнулися автомобіль Mitsubishi та мотоцикл "Іж". Мотоцикліст загинув на місці, а водій автівки одразу зник з місця ДТП.

Поліція встановила особу та оголосила його в розшук. І більше ніж через 3 роки його затримали у Золочеві, що на Харківщині.

Що тепер чекає на чоловіка

Його вважають винним за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Тепер водія доставлять до суду для розв'язання питання про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає:

від 3 до 8 років позбавлення волі;

з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.



Наслідки моторошної ДТП на Харківщині / Фото Нацполіції

Зауважимо, що у Харкові, на жаль, нерідко стаються ДТП. Серед нещодавніх резонансних аварій можна згадати:

На проспекті Гагаріна в Харкові 26 жовтня автомобіль 16-річного підлітка пролетів перехрестя на червоне світло та врізався в Chevrolet. У результаті керманич іншої автівки загинув на місці події, а пасажири винуватця аварії потрапили до лікарні з різними ушкодженнями.

24 листопада на проспекті Шевченка в Харкові трапилася жорстка автотроща. В ній не лише жорстко розбилися автомобілі, а й травмувалася дитина.