UAC-0056 здійснили нову кібератаку на державні організації: хакери розсилають листи з вірусом

Хакерська група UAC-0056 здійснила нову кібератаку на державні організації. Вона розсилає листи з вірусом людям на пошту.

Лист з вірусом може надійти до українців начебто з прокуратури. Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України 7 липня.

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Небезпечні електронні листи

Урядова команда CERT-UA попереджає про розсилання нових небезпечних електронних листів із темою "Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері. Інформація щодо наявності вакансій та їх укомплектування",

– мовиться в повідомленні.

У листах є вкладення у вигляді XLS-документа, що містить макрос. Його активація призведе до створення на комп'ютері та запуску файлу "write.exe". Опісля пристрій буде уражено шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.

За даними Держспецзв'язку, така хакерська активність пов'язана з діяльністю групи UAC-0056.

Що відомо про атаки з боку UAC-0056

Хакерська група вже була причетна до кібератак на Україну у квітні та березні. Кіберзлочинці застосовували шкідливі програми Cobalt Strike, GrimPlant та GraphSteel.

Робота хакерів полягала у маскуванні під програмне забезпечення для перекладу на українську мову. Під час відкриття перекладача запускалися одразу 4 шкідливі файли.

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