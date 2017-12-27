Кібератаки Росії на США продовжилися після виборів і тривають донині, – експерти

В американському суспільстві склалося враження, що після минулорічних президентських виборів Росія припинила поширювати пропаганду у соціальних мережах і що Сполученим Штатам потрібно перейматися лише про майбутні вибори. Але ця думка хибна.

Насправді ж російська кампанія із дезінформації у США продовжилася після листопада 2016 року і триває досі, стверджують колишній виконуючий обов'язки директора ЦРУ Майкл Морелл та екс-голова комітету з розвідки у Палаті представників Майк Роджерс у статті для The Washington Post.

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Це сталося тому, що США не зуміли здійснити стримування після втручання Росії у вибори минулоріч. Так, адміністрація Обами і Конгрес дійсно ввели санкції проти РФ у зв'язку із кібератаками, і це був "крок у правильному напрямку", але цього, за словами авторів публікації, недостатньо.

Істинне стримування вимагає заходів, які запобігають досягненню ворогами своїх цілей і в той же час змушують їхні режими зазнавати значних втрат. Поки що ми (США) не зробили ні того, ні іншого,

– констатують Морелл і Роджерс.

Експерти пропонують оцінити охоплення повідомлень, розповсюджених прокремлівськими акаунтами в Twitter. Автори посилаються на дослідження, проведене "Альянсом із захисту демократії" за підтримки Німецького фонду Маршалла.

"Лише за один тиждень цього місяця Москва використовувала ці акаунти для дискредитації ФБР, коли з'ясувалося, що агента понизили на посаді за написання антитрампівских повідомлень, а також для атаки на ABC News за помилку в репортажі про президента Трампа та екс-радника з нацбезпеки Майкла Флінна; для критики адміністрації Обами за нібито "зелене світло" на спілкування між Флінном і тодішнім російським послом Сергієм Кисляком; і для попередження про насильство з боку мігрантів, коли присяжні виправдали мексиканця-нелегала, звинуваченого в убивстві мешканки Сан-Франциско", – акцентують увагу експерти.

На їхню думку, ще більшу тривогу викликає те, що інші країни наслідують приклад Росії в соціальних мережах. Морелл і Роджерс наголошують, що Пекін таким чином просуває повідомлення, які призвели до протестів у Тайбеї, а Туреччина починає використовувати соцмережі, аби вплинути на європейські політичні дискусії.

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