220 мільйонів доларів втратила Росія у 2025 завдяки Кіберсилам ЗСУ, – Генштаб
- Прямі збитки Росії від українських кібероперацій у 2025 році склали 220 мільйонів доларів, а непрямі збитки перевищили 1,5 мільярда доларів, за даними Генштабу ЗСУ.
- Підрозділи кіберборотьби ЗСУ проводять наступальні кібероперації з лютого 2022 року, завдаючи значних збитків військовим об'єктам Росії.
Розвиток військових кіберспроможностей у сучасному світі – питання національної безпеки. Свої Кіберсили розвиває й Україна.
Завдяки їм у 2025 році Росія зазнала величезних збитків. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Як працюють кібервійська в Україні?
Свої кібервійська створили уже десятки країн.
"Кіберпростір – окремий операційний вимір сучасної війни, як земля, море, повітря та космос", – зауважили у Генштабі.
Щодо України, то підрозділи кіберборотьби ЗСУ проводять наступальні кібероперації з лютого 2022 року, відколи Росія почала свою повномасштабну агресію.
Лише за минулий 2025 рік прямі збитки ворога сягнули 220 мільйонів доларів.
Непрямі, опосередковані збитки РФ за результатами наступального кібервпливу Збройних Сил України перевищують 1,5 мільярдів доларів США,
– зазначили у Генштабі.
Загалом завдяки роботі кібервійськ разом з іншими складовими Сил оборони України у Росії було виявлено й атаковано військових об'єктів на суму понад 57 мільйонів доларів.
Кіберсили України: що відомо?
У жовтні 2025 Верховна Рада підтримала законопроєкт №12349 про створення Кіберсил як нового роду військ для протидії кіберагресії. Кіберсили відповідатимуть за кібероборону, спеціальну розвідку, стримування агресії, кіберзахист оборонної сфери та міжнародну співпрацю.
У грудні головком Сирський повідомляв, що формування кібервійськ мали завершити до кінця 2025 року.
А у лютому 2026 Генштаб повідомляв, що проєкт закону про Кіберсили ЗСУ доопрацьований до другого читання за результатами спільної роботи профільного комітету, Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та органів військової розвідки.