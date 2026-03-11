220 мільйонів доларів втратила Росія у 2025 завдяки Кіберсилам ЗСУ, – Генштаб

Розвиток військових кіберспроможностей у сучасному світі – питання національної безпеки. Свої Кіберсили розвиває й Україна.

Завдяки їм у 2025 році Росія зазнала величезних збитків. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Як працюють кібервійська в Україні?

Свої кібервійська створили уже десятки країн.

"Кіберпростір – окремий операційний вимір сучасної війни, як земля, море, повітря та космос", – зауважили у Генштабі.

Щодо України, то підрозділи кіберборотьби ЗСУ проводять наступальні кібероперації з лютого 2022 року, відколи Росія почала свою повномасштабну агресію.

Лише за минулий 2025 рік прямі збитки ворога сягнули 220 мільйонів доларів.

Непрямі, опосередковані збитки РФ за результатами наступального кібервпливу Збройних Сил України перевищують 1,5 мільярдів доларів США,

– зазначили у Генштабі.

Загалом завдяки роботі кібервійськ разом з іншими складовими Сил оборони України у Росії було виявлено й атаковано військових об'єктів на суму понад 57 мільйонів доларів.

Кіберсили України: що відомо?