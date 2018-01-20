Кілерам пообіцяли 50 тисяч доларів за моє вбивство, – Геращенко

20 січня 2017 року в Києві були затримані двоє громадян України, які готували замах на життя Антона Геращенка. Через рік слідство триває, але вже відомо чимало фактів.

Як заявив сам Антон Геращенко, підозрювані у замаху на нього – громадяни України Святослав Жиренко та Дмитро Якуб. Обоє мають кримінальне минуле, і були завербовані російськими спецслужбами під час перебування у Криму.

"Російські спецслужби вирішили використовувати їх як витратний матеріал для реалізації своїх терористичних та диверсійних планів. По-перше, вони – громадяни України, раніше судимі, які є адептами "русского мира", ненавидять саму Україну. І тому їх не шкода. У разі затримання завжди можна сказати, що це внутрішньо українські справи. По-друге, якщо їх і затримають українські правоохоронці, то нічого страшного – знайдуться інші", – написав Антон Геращенко.

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За його словами, загальний гонорар за вбивство, який пообіцяли кілерам, повинен був скласти 50 тисяч доларів.

Спочатку планувалося використати вогнепальну зброю, однак згодом вирішили підірвати автомобіль, в якому мав перебувати Антон Геращенко.

"Вибуховий пристрій планувалося встановити вночі під мій автомобіль, поки той був на стоянці біля будинку. Після чого один з кілерів мав відразу ж на таксі поїхав через Чернігів в Росію. А другий залишився б до ранку, щоб натиснути на кнопку дистанційного підривника. Їхні плани і плани їх кураторів були зірвані, завдяки професійній роботі української контррозвідки. Зв'язковий, який був рекомендований Жиренку та Якубу російськими спецслужбами в якості помічника по організації мого вбивства, був раніше перевербований контррозвідниками і відразу ж повідомив в СБУ про приїзд кілерів з РФ", – зазначив Антон Геращенко.

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Відтак за кілерами розпочалося стеження. У їх квартирі були встановленні засоби для прослуховування. Були зафіксовані їх поїздки до російського Білгорода, де вони зустрічалися з куратором – агентом російських спецслужб Андрієм Тихоновим.

20 січня, коли вони з вибуховим пристоєм вирушили до автомобіля Антона Геращенка, їх затримали бійці спецпідрозділу "Альфа" та оперативні співробітники контррозвідки. Їм тепер загрожує пожиттєвий термін. Кілерів звинувачують за ст. 112 ККУ "Посягання на життя державного чи громадського діяча", ст. 115 ККУ "Умисне вбивство" та ст. 263 ККУ "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Нагадаємо, 20 січня працівники СБУ викрили замах на життя народного депутата України. Згодом з'явилася інформація, що злочин готували проти Антона Геращенка. Згодом виявилося, що один із підозрюваних у замаху на Геращенко – достроково амністований окупантами в Криму.