Кім Кардашян похизувалася осиною талією і пишним бюстом у новій фотосесії

Світська левиця та зірка реаліті-шоу Кім Кардашян вразила шанувальників скромною фотосесією для CR Fashion Book.

Зірка у новому образі позувала перед об'єктивом фотографа Джекі Нікерсона. Про це пише видання People.

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На знімках Кім Кардяшан постала у пишній довгій спідниці, корсеті на шнурівці та звабливим декольте. Образ доповнює стримана підібрана зачіска і природний макіяж.



Кім Кардашян у фотосесії для CR Fashion Book

В інтерв'ю світська левиця зізналася, що це була її найпростіша фотосесія. Зокрема тому, що їй не потрібно було втягувати живіт: у корсеті талія жінки є ідеальною.

Цікаво те, що в душі я скромна людина при тому, що мені дуже зручно не бути такою. Мої найближчі друзі знають це. Я не діва, яка з'являється на знімальному майданчику і висуває свої вимоги. Люблю робити щось таке, що мені не властиво,

– розповіла Кім Кардашян.



Кім Кардашян у фотосесії для CR Fashion Book



Кім Кардашян у фотосесії для CR Fashion Book