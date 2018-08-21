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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Кім Кардашян похизувалася осиною талією і пишним бюстом у новій фотосесії

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Кім Кардашян
Кім Кардашян / CR Fashion Book

Світська левиця та зірка реаліті-шоу Кім Кардашян вразила шанувальників скромною фотосесією для CR Fashion Book.

Зірка у новому образі позувала перед об'єктивом фотографа Джекі Нікерсона. Про це пише видання People.

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На знімках Кім Кардяшан постала у пишній довгій спідниці, корсеті на шнурівці та звабливим декольте. Образ доповнює стримана підібрана зачіска і природний макіяж.

кім кардашян
Кім Кардашян у фотосесії для CR Fashion Book

В інтерв'ю світська левиця зізналася, що це була її найпростіша фотосесія. Зокрема тому, що їй не потрібно було втягувати живіт: у корсеті талія жінки є ідеальною.

Цікаво те, що в душі я скромна людина при тому, що мені дуже зручно не бути такою. Мої найближчі друзі знають це. Я не діва, яка з'являється на знімальному майданчику і висуває свої вимоги. Люблю робити щось таке, що мені не властиво,
– розповіла Кім Кардашян.

кім кардашян
Кім Кардашян у фотосесії для CR Fashion Book

кім кардашян
Кім Кардашян у фотосесії для  CR Fashion Book

Теги: LifeStyle Мода Кім Кардашян
Джерело: 24 Канал
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