Кім Кардашян прогулялася у спеку в теплому светрі і чоботях: фото

Світська левиця Кім Кардашян вкотре здивувала шанувальників у соціальних мережах своїм незвичним образом. Зазвичай зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" вражає відвертим вбранням, проте цього разу вона обрала теплий одяг у літню спеку.

Кім Кардашян опублікувала новий знімок на своїй сторінці в Instagram.

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Зірка пройшлася у масивному сірому светрі і ботфортах на високих підборах.

"В Калабасасі було 43 градуси", – наголосила Кім.

Зазначимо, що 37-річна світська левиця одягла речі з нової колекції її чоловіка Каньє Уеста. Прихильники припустили, що він спеціально попросив Кім прогулятися в його одязі заради реклами: "Бідна Кім! Він спеціально змушує її гуляти в такому вигляді, щоб пропіаритися. Хоча б про погоду подумав би", "Як сильно вона любить Каньє, що терпить це все заради нього", "Кім вирішила тепер одягатися закрито? Дивний вибір".



Кім Кардашян / Instagram

Нагадаємо, напередодні дружина президента США Дональда Трампа Меланія зазнала модного провалу, а саме одягнулася не за погодою.



Для зустрічі з очільником Фінляндії Саулі Нііністьо та його чарівною дружиною Дженні Гаукіо американка вибрала блідо-жовте пальто з поясом на талії. Цікаво, що згідно з прогнозами синоптиків, вдень температура в Гельсінкі сягала 28 градусів за Цельсієм.