Кім Кардашян зробила моторошне зізнання про свою практику в морзі

Зірка реаліті-шоу, модель та бізнесвумен Кім Кардашян зробила моторошне зізнання. Американка розповіла, що провела досить багато часу в одному з американських моргів.

Про це вона зізналась своїм близьким в епізоді шоу "Сімейство Кардашян", передає The Daily Mail.

Як пояснила сама Кім Кардашян, вона навідалась до американського моргу, щоб вдосконалити свою майстерність в нанесенні макіяжу. Досить дивну та моторошну практику зірка пройшла для того, щоб навчитись накладати грим саме мертвим людям.

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Спершу все було добре, але потім я подумала, що мене знудить,

– згадувала Кім Кардашян в епізоді реаліті-шоу.

Працівники моргу провели для знаменитості інструктаж та розповіли, як вони наносять покійникам макіяж. Окрім цього, Кім дізналась, як американці відновлюють пошкоджене обличчя мертвим людям. Саме від цієї інформації зірці стало погано.

Кім Кардашян також показала кадри, як вона робила своїй мамі Кріс такий же грим, як в морзі. Зірка попросила "клієнтку" вдати із себе мертву та непорушно полежати на столі. Кріс Дженнер спершу відмовилась, заявивши, що вона хоч погано й виглядає, однак не настільки, щоб робити подібні експерименти. Однак згодом все ж погодилась допомогти доньці.



Кім Кардашян нанесла макіяж своїй мамі – Кріс Дженнер