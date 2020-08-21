У виправній колонії в місті Кам'янка, що на Запоріжжі шукали ймовірні підкопи арештантів. Так працівники перевіряли, чи ніхто не готується до втечі. Але це вони робили у незвичний спосіб.

У колонії використовують коня, щоб знаходити ймовірні підкопи. Про це передає запорізьке видання Vgorode.

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Відтак у Запорізькій області у виправній колонії №101 спеціальна комісія обстежила внутрішню і зовнішню території. Зокрема, співробітники колонії перевіряли всі зони установи на наявність підкопів, чи не просідає ґрунт. Такі перевірки роблять, щоб запобігти втечі на початковій стадії – на підготовці.

Залучити до перевірки вирішили саме коня. У самій виправній колонії такі рішення пояснили тим, що тварини особливо чутливі до порушень цілісності ґрунту.



Кінь допомагав знаходити підкопи / Фото Кам'янська виправна колонія

Що відомо про нещодавні підкопи у колоніях?

Нещодавно під Запоріжжям затримали жінку, яка рила підкоп, щоб звільнити сина і влаштувати втечу з Вільнянської колонії.

Зневірена мати приїхала з іншої області і винаймала будинок неподалік. Вона встигла викопати тунель глибиною 3 метри і протяжністю 10 метрів. Однак її помітили правоохоронці.

З'ясувалось, що її син відбуває термін за вбивство