Ситуація для Путіна тільки погіршується: американський оглядач припустив подальші дії Кремля

Росія страждає від певних проблем в економіці через повномасштабну війну, яку вона почала проти України. Ситуація для диктатора Путіна погіршується, але потрібно враховувати усі нюанси.

Про це 24 Каналу сказав оглядач The Washington Post Девід Ігнатіус у рамках Київського безпекового форуму, зауваживши, що існують різні спекуляції про швидкий крах режиму в Росії. Однак, на жаль, наразі немає жодних ознак революції в РФ. Режим залишається фактично таким самим стійким, як і раніше. Та все ж проблеми в Путіна поступово наростають.

Які проблеми зараз виникли у Путіна?

За словами Ігнатіуса, насамперед потрібно звернути увагу на ситуацію в російській економіці. Кремль зміг доволі успішно перейти на воєнну економіку. Попри це, там панує сильний хаос, а цивільні галузі не лише не ростуть, але й занепадають.

Росія також фактично "загрузла" у бойових діях проти України. Кремль робив значну ставку на осінній наступ 2025 року, але значних успіхів там не досягли. Окупанти так і не змогли захопити великі міста Донбасу на кшталт Костянтинівки, Краматорська, Слов'янська. При цьому росіяни ще й втратили частину захопленої території у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Зверніть увагу! Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що з кінця січня Сили оборони звільнили понад 480 квадратних кілометрів території на Півдні. Зокрема йдеться про 8 населених пунктів у Дніпропетровській області та ще 4 – у Запорізькій.

Не варто забувати і про міжнародну арену. Буквально нещодавно його друг Віктор Орбан програв парламентські вибори в Угорщині. До влади прийшла опозиція, яка не є настільки дружньою до Росії.

Путін очікував, що Україна, яка фактично була кинута Трампом, зламається. Гадаю, він зрозуміє, що це були помилкові очікування. Європа день за днем бере на себе все більше. А Путін зіштовхується з перспективою довгострокової боротьби не лише з Україною, але й з Європою. Це його хвилює,

– зазначив Ігнатіус.

Які можуть бути подальші дії Путіна?

За словами Ігнатіуса, хоч Путін поступово заганяє себе в глухий кут, але він ще в ньому не перебуває. Диктатор цілком може піти на додаткову мобілізацію в Росії. Хоча там досі не наважуються зробити такий крок. Зокрема й з політичних причин.

Якби Путін пішов на повноцінну мобілізацію, то це створило б проблеми для України. Ваша проблема – кількість людей. У вас чудові технології; ви інноваційні, але людей у війську недостатньо. Якщо Путін проведе мобілізацію в Росії, то вам буде складно. І тоді вам довелося б переглянути стратегію,

– зазначив Ігнатіус.

Можливо, хтось інший з боку Росії вже давно б закінчив повномасштабну війну, враховуючи кількість втрат. Однак, на думку Ігнатіуса, тут не можна відкидати і психологічний аспект. Путін демонструє фактично одержимість тим, аби контролювати Україну.

Важко уявити, що диктатор просто візьме і відмовиться від своїх намірів. Але все ж певне припинення вогню може статися.

Путін може погодитися на припинення вогню. Він використає цей час, аби переосмислити стратегію та відновити армію. Попри мою критику Росії та Путіна, маю сказати, що його армія здавалася мертвим реліктом часів холодної війни. Але вони все ж можуть навчатися та модернізуватися,

– зауважив Ігнатіус.

Чи наважиться Путін на мобілізацію в Росії?

В американському Інституті вивчення війни констатують, що в Росії все частіше говорять про проблеми з набором населення на війну проти України. Там провели інформаційну кампанію для набору студентів у сили безпілотних систем. Водночас вона фактично провалилася, адже люди бояться, що їх переведуть до штурмових підрозділів.

Аналітики вважають, що Кремль може готуватися до посилення деяких мобілізаційних заходів. Зокрема йдеться про примусовий призов резервістів. У вересні 2022 року ворог провів часткову мобілізацію, призвавши за короткий час 300 тисяч резервістів. Тоді ЗМІ повідомляли, що близько 700 тисяч росіян виїхали з країни через побоювання мобілізації.

Журналіст, аналітик-міжнародник Олександр Демченко згоден, що Росія має нестачу особового складу. Вже надходили повідомлення, що місцевих підприємців змушують проводити відбір кандидатів на військову службу.